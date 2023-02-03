В центре Киева обнаружили загадочные тоннели. Куда они ведут

Несмотря на войну, украинские ученые продолжают свою работу. Во время археологических работ на территории Национального заповедника "София Киевская" были найдены три подземных тоннеля, о которых раньше ничего не было известно. В подземных ходах были найдены бытовые принадлежности киевлян 18-19 века. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook главного реставратора заповедника Вадима Кириленко.

Археологи обнаружили тайные подземные ходы под церковью. Фото из открытых источников

На территории заповедника расположена церковь, которую построили в 18 в., однако под зданием находятся подвалы 17 в. археологи и исследователи полагают, что они были созданы под прежней деревянной конструкцией религиозного сооружения. Именно в этих подвалах начали ремонтно-реставрационные работы, во время которых удалось обнаружить три загадочных тоннеля.

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Главный реставратор и первый заместитель национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко рассказал, что о найденных ходах практически ничего не известно.

"Поработав в архивах, выяснили, что когда в 19 веке Трапезную церковь достраивали, эти подземные ходы уже тогда были завалены землей, их никто не исследовал, и куда они ведут неизвестно", — говорит Вадим Кириленко.

Реставратор добавляет, что во время биолокаций заповедника они выяснили, что один из тоннелей ведет в Софийский собор и находится на глубине 6 метров, а под самим собором, вероятно, есть какая-то комната на глубине 9 метров. Вадим Кириленко говорит, что это "пока остается загадкой".

Цель археологов подробно исследовать найденные там вещи и расчистить туннели.

"Работы много – это настоящий Клондайк для ученых, ведь подвал завален бытовым мусором 18 и 19 века", — сообщает Кириленко.

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