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Тыквы здесь ни при чем: откуда на самом деле пошла традиция украшать их на Хэллоуин

До появления тыкв для жутких фонарей использовали совсем другие овощи

4 октября 2026, 13:01
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Сергій Кречмаровський

Тыква давно стала одним из главных символов Хэллоуина, но эта традиция возникла не из-за них. Обычай создавать жуткие фонари имеет гораздо более древние корни и связан с кельтским праздником Самайн.

Тыквы здесь ни при чем: откуда на самом деле пошла традиция украшать их на Хэллоуин

Резная тыква - один из самых известных символов Хэллоуина. Фото: SzaboJanos / Pixabay

Самайн и фонари из овощей

У раннесредневековых кельтов Самайн был праздником, связанным с циклом жизни и смерти. Считалось, что в ночь на 31 октября граница между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонкой, поэтому духи могут появляться среди людей.

ГеловинЧтобы защититься от них, люди вырезали жуткие лица на овощах и делали своеобразные фонари. Чаще всего для этого использовали репу, хотя также могли брать картофель или свеклу. Такие овощные фонари должны были отпугнуть духов, которые, по поверьям, могли искать человеческие тела.

Впоследствии христианская традиция связала празднование Самайна с Днем всех святых 1 ноября. Канун этого праздника получил название All Hallows' Eve, которое со временем превратилось в Halloween. А вместе с ирландскими переселенцами традиция овощных фонарей попала в Северную Америку.

Почему вместо репы выбрали тыкву

Именно в Америке обычай поменялся. Репа была небольшой, и её было гораздо сложнее вырезать, в то время как крупные североамериканские тыквы оказались гораздо более удобными для создания фонарей. Так тыква постепенно вытеснила другие овощи и стала одним из самых известных символов Хэллоуина.

Со временем изменился и сам подход к украшению. Сегодня тыквы не только вырезают, но и раскрашивают, украшают бумагой и другими материалами или даже обрабатывают скульптурно. Это дает больше простора для творчества, а также это более безопасный вариант для детей, которым не стоит пользоваться большими ножами.

Поэтому современная хэллоуинская тыква — это уже не просто защита от духов, а прежде всего способ проявить фантазию. Однако за яркими украшениями до сих пор сохраняется связь с древней традицией, которая началась задолго до появления привычной тыквы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Хэллоуин довел до суда: из-за чего люди подавали самые странные иски



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Источник: https://www.mentalfloss.com/holidays/halloween/why-carve-paint-pumpkins
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