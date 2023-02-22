Смерть диктатора: известные тираны, которые были казнены

Диктаторы, свергнутые собственным народом. Фото из открытых источников

Демократия остается самой распространенной формой правления в мире, а история уже много раз показывала нам, что вся полнота власти в одних руках может привести к трагическим ситуациям. Портал "Комментарии" избрал 7 диктаторов, режим которых был свергнут, а сами тоталитарные лидеры были казнены.

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Бенито Муссолини





Муссолини – фашистский диктатор, руководивший Италией с 1922 по 1943 годы. Муссолини основал фашизм, был союзником Гитлера и поддерживал политику антисемитизма. За несколько недель до окончания войны в 1945 году Муссолини схватили партизаны и расстреляли его вместе с любовницей Клареттой Петаччи. Их тела повесили вверх ногами на площади в Милане.

Саддам Хусейн





Хусейн пришел к власти в 1979 году и запугивал свой народ в нарушение закона и прав человека. В начале 2000 года режим диктатора потерпел крушение из-за санкций Запада. В 2003 году военные США вошли в Иран и спустя семь месяцев нашли Саддама Хусейна. Его судили за военные преступления и вынесли смертный приговор из-за повеления.

Муаммар Каддафи





Каддафи пришел к власти в Ливе в 1969 году, когда возглавил государственный переворот и уничтожил монархию. Тиран руководил страной 42 года, уничтожив своих оппонентов, запретил партии и профсоюзы. Муамара Каддафи считают одним из богатейших диктаторов, ведь он мог получить значительный капитал из-за больших запасов нефти в стране. В 2011 году началась Арабская весна, ливийцы вышли на улицу и через несколько месяцев смогли достать Каддафи в Триполи, где и убили диктатора.

Николае Чаушеску





Чаушеску руководил Румынией с 1965 года. Тоталитарный лидер притеснял свой народ в нарушение прав человека, а также уморял голодом румын. Несмотря на это, Николай Чаушеску тратил значительные средства и планировал построить крупнейшее административное здание в мире – Дворец парламента. В 1989 году беспорядки в Румынии резко переросли в восстание. Полиция быстро схватила Николае Чаушеску с женой, провела суд и казнила диктатора из-за расстрела.

Пак Чон Хи

По мнению о Корее и режиме диктатуры приходит только КНДР, однако и Южная Корея имела своего тоталитарного лидера. Пак Чон Хи получил власть в 1961 году, совершив государственный переворот. Диктатор придерживался политики "управляемой демократии", сходной с той, которую использует Путин и которую трудно назвать демократией. Пак Чон Хи ограничивал свободу граждан, печати, других политических сил, а в 72 году объявил о военном положении. Это вызвало революцию, а за ней и свержение режима Пак Чон Хи, убитого его соратником.

Видкун Квислинг







Квислинг был фашистом и антисемитом и призвал Гитлера войти в Норвегию. После того как Гитлер захватил скандинавскую страну Викун Квислинг руководителем Норвегии. Фамилия Квислинга является синонимом слова "изменник" в Норвегии по сей день. В 1945 году Норвегия была уволена, а суд привлек Квислинга к ответственности за военные преступления и вынес смертный приговор.

Николай II





Николай II являлся последним императором России. Он пришел к власти в 1894 году и весь период его правления было омрачено угнетением своего народа и большой коррупцией. Его неверное отношение к роли России в Первой мировой войне привело к тому, что он совсем утратил трон. Через пару месяцев Николай II был жестоко казнен вместе с семьей. Их усадили в подвал и расстреляли группой солдат.

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