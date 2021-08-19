Сколько украинцев жалеют о распаде СССР - опрос

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Татьяна Каптур
О своём прошлом в СССР скучают 32% украинцев. Такие результаты показал социологический опрос, проведённый группой "Рейтинг".
Флаг Украины - фото из открытых источников
Опрос называется "Поколение независимости: мотивация и ценности".
Больше всего людей с подобным мнением на юго-востоке, среди них, в основном, люди пожилого возраста. Вместе с тем, 61% опрошенных украинцев не жалеют о распаде Советского Союза.
52% опрошенных оценили влияние советского прошлого нейтрально, а 23% — как негативное и 18% — положительно. Отрицательные и нейтральные оценки, в основном, дают люди более старшего поколения, а вот среди молодых опрошенных лидирует нейтральная позиция, так как для них Советский Союз — это история, а не реальная жизнь.
77% опрошенных считают, что свободы слова при независимости Украины стало больше, а также, 64% видят улучшения условий для самореализации.
Если брать медицину и образование, то Украина пока отстаёт от СССР. Опрошенные, родившееся уже во времена независимости Украины считают, что эти сферы стали лучше функционировать, но люди старшего поколения считают наоборот.
Сравнение уровня жизни в независимой Украине и Советском Союзе имеет разные оценки, а вот возвращение к плановой экономике поддержали только 27% опрошенных.
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Новости
гена
19 августа 2021, 14:36
77% опрошенных считают, что свободы слова при независимости Украины стало больше, а также, 64% видят улучшения условий для самореализации. дебилы мля.
гена
19 августа 2021, 14:36
77% опрошенных считают, что свободы слова при независимости Украины стало больше, а также, 64% видят улучшения условий для самореализации. дебилы мля.