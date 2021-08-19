logo
Русский Українська

BTC/USD

44420.13

ETH/USD

2996.97

LTC/USD

165.12

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какой Украина будет через 30 лет - прогнозы эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой Украина будет через 30 лет - прогнозы эксперта

Эксперт призвал не верить в сценарии про апокалипсис

сегодня, 12:05
Автор:

Татьяна Каптур

Для того чтобы в будущем Украина стала региональным лидером, нужно инвестировать в образование и инфраструктуру. Это утверждает Александр Ольшанский президент холдинга Internet Invest, основатель консалтингового агентства "Ольшанский и партнёры" для УНИАН.

Какой Украина будет через 30 лет - прогнозы эксперта

Площадь Независимости - фото из открытых источников

"Мы будем большим пространством. Самый большой город в этом пространстве — Киев. Киев — крупный город в Европе, с быстро растущим населением. Это последнее место в Европе, где осталось большое количество запасов пресной воды, но мегаполис так и не построен. Киев будет огромным городом, фантастических размеров. Причина такого утверждения географическая и она не менялась уже тысячу лет" — рассказывает Ольшанский.

По мнению эксперта, Киев будет заканчиваться в Украинке, что является большим минусом для людей, которые предпочитают тихие города.

"Да, мы бедная страна, но бывает разная бедность. Например, беспросветная. Такого у нас нет. Мы знаем чего хотим и можем это сделать. Причина лишь в разном уровне образования и сознания людей", — комментирует аналитик.

Также, он утверждает, что главная задача государства — это вкладываться в инфраструктуру. Строить дороги, мосты, канализацию, так как это влияет на безопасность страны. Ольшанский уверяет, что ничего так не связывает страну, как инфраструктура и торговля.

По его мнению, важно образование, ведь от этого зависит медицина и  будущее страны. 

Александр Ольшанский также рассказал и про не очень позитивный сценарий для Украины.

"Мы, конечно можем потерять самоуважение и веру в свои силы, но этого не должно произойти. Напомню, что Украина всегда считалась отдельной сущностью, даже при условиях тоталитарной страны. Все эти сценарии с плохим концом не про Украину", — добавляет аналитик.

Ранее "Комментарии" писали, что теперь Украина каждый день будет бить в колокола до возвращения Крыма.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/society/nasha-nacionalnaya-ideya-napisana-u-nas-na-lbu-olshanskiy-sprognoziroval-budushchee-ukrainy-i-prizval-ne-verit-apokalipticheskim-scenariyam-novosti-ukrainy-11517367.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:37

Корумповані "патріоти" розпиляють. Ми вже були такі заможні, як Франція і нейтральні, як Швейцарія. Результат - безправна країна брехні та корупції під правлінням олігархічної хунти з 30-рублевими "патріотами". Рубль агресора і через 30 років буде однією з трьох важливих валют, навіть нова банкнота буде у 30 рублів. "Патріоти" будуть поводитись як "Вагнер" у Сирії та ЦАР або як "Червоні кхмери" у Камбоджі (Кампучії).

Климович Игорь

сегодня, 11:31

Да и государства такого не будет больше на карте. С такой политикой, как у нас подохнем мы раньше. То бездельники, то ворюги, то клёуны у руля... что дальше? Угробят страну и всё.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ