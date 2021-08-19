Какой Украина будет через 30 лет - прогнозы эксперта

Для того чтобы в будущем Украина стала региональным лидером, нужно инвестировать в образование и инфраструктуру. Это утверждает Александр Ольшанский президент холдинга Internet Invest, основатель консалтингового агентства "Ольшанский и партнёры" для УНИАН.

Площадь Независимости - фото из открытых источников

"Мы будем большим пространством. Самый большой город в этом пространстве — Киев. Киев — крупный город в Европе, с быстро растущим населением. Это последнее место в Европе, где осталось большое количество запасов пресной воды, но мегаполис так и не построен. Киев будет огромным городом, фантастических размеров. Причина такого утверждения географическая и она не менялась уже тысячу лет" — рассказывает Ольшанский.

По мнению эксперта, Киев будет заканчиваться в Украинке, что является большим минусом для людей, которые предпочитают тихие города.

"Да, мы бедная страна, но бывает разная бедность. Например, беспросветная. Такого у нас нет. Мы знаем чего хотим и можем это сделать. Причина лишь в разном уровне образования и сознания людей", — комментирует аналитик.

Также, он утверждает, что главная задача государства — это вкладываться в инфраструктуру. Строить дороги, мосты, канализацию, так как это влияет на безопасность страны. Ольшанский уверяет, что ничего так не связывает страну, как инфраструктура и торговля.

По его мнению, важно образование, ведь от этого зависит медицина и будущее страны.

Александр Ольшанский также рассказал и про не очень позитивный сценарий для Украины.

"Мы, конечно можем потерять самоуважение и веру в свои силы, но этого не должно произойти. Напомню, что Украина всегда считалась отдельной сущностью, даже при условиях тоталитарной страны. Все эти сценарии с плохим концом не про Украину", — добавляет аналитик.

Ранее "Комментарии" писали, что теперь Украина каждый день будет бить в колокола до возвращения Крыма.

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