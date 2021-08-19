Какой Украина будет через 30 лет - прогнозы эксперта

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Татьяна Каптур
Для того чтобы в будущем Украина стала региональным лидером, нужно инвестировать в образование и инфраструктуру. Это утверждает Александр Ольшанский президент холдинга Internet Invest, основатель консалтингового агентства "Ольшанский и партнёры" для УНИАН.
Площадь Независимости - фото из открытых источников
По мнению эксперта, Киев будет заканчиваться в Украинке, что является большим минусом для людей, которые предпочитают тихие города.
Также, он утверждает, что главная задача государства — это вкладываться в инфраструктуру. Строить дороги, мосты, канализацию, так как это влияет на безопасность страны. Ольшанский уверяет, что ничего так не связывает страну, как инфраструктура и торговля.
По его мнению, важно образование, ведь от этого зависит медицина и будущее страны.
Александр Ольшанский также рассказал и про не очень позитивный сценарий для Украины.
Ранее "Комментарии" писали, что теперь Украина каждый день будет бить в колокола до возвращения Крыма.
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Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:37
Корумповані "патріоти" розпиляють. Ми вже були такі заможні, як Франція і нейтральні, як Швейцарія. Результат - безправна країна брехні та корупції під правлінням олігархічної хунти з 30-рублевими "патріотами". Рубль агресора і через 30 років буде однією з трьох важливих валют, навіть нова банкнота буде у 30 рублів. "Патріоти" будуть поводитись як "Вагнер" у Сирії та ЦАР або як "Червоні кхмери" у Камбоджі (Кампучії).
Климович Игорь
сегодня, 11:31
Да и государства такого не будет больше на карте. С такой политикой, как у нас подохнем мы раньше. То бездельники, то ворюги, то клёуны у руля... что дальше? Угробят страну и всё.