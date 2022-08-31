Придет резкое похолодание: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре

Первые дни сентября придут с резким и неожиданным похолоданием. Осадки покроют только Западный и юго-западный регион, на этих территориях возможны грозы. Однако метеорологическая осень наступит еще не скоро. Именно о таком начале сентября прогнозирует Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на сентябрь (фото из открытых источников)

В частности, атмосферные процессы в эти сентябрьские дни над большинством европейских территорий будут меняться, беря курс на осень. Причина похолодания на восточных европейских территориях – большой антициклон Quintin из Скандинавии.

"В связи с этим уже с 1 сентября в Украине произойдет существенное похолодание, а температура воздуха снизится на 6-8 градусов по сравнению с последними днями августа. Атмосферное давление окажется выше нормы, поэтому осадков в первой декаде месяца практически не ожидается. исключением Западной и юго-западной части страны, где в отдельные дни пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз", – делает прогноз Игорь Кибальчич.

В эти дни сентября будет преобладать северо-западный ветер. Но это еще не метеорологическая осень. Прогнозист предполагает, что в конце первой декады градусы сентябрьской температуры повысятся до комфортных показателей, как это было летом, как днем, так и ночью.

Что касается поры бабьего лета, то снова теплая сентябрьская температура в середине месяца – это не само бабье лето. Синоптик говорит, что оно наступает после того, как придет метеорологическая осень, это период, когда градусы среднесуточной температуры держатся на отметке ниже +15 градусов и длится хотя бы 5 дней.

Пора настоящего бабьего лета наступает в конце сентября или начале октября.

"Количество осадков по Украине в сентябре ожидается небольшим, и в большинстве областей будет наблюдаться их дефицит. Согласно расчетам Украинского гидрометцентра, в зависимости от региона, ожидается выпадение 29-65 мм, что составит примерно 70-75% от климатической нормы. Поэтому риск развитию засухи и увеличению пожарной опасности остается, к сожалению, высоким", — предупреждает аграриев Кибальчич.

Что касается средних сентябрьских градусов воздуха, то первый месяц осени будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Все зависит от региона, но среднемесячная температура сентября ожидается от +14 до +19 градусов. При этом вторая половина этого месяца по прогнозам будет ожидаться значительно теплее первой.

Придут ли вместе с антициклоном первые сентябрьские заморозки? Они, — отвечает прогнозист, маловероятны, кроме высокогорья украинских Карпат. В этой местности это не является чем-то аномальным.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какая будет погода на День независимости Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!