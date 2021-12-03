Письмо Екатерины Второй о необходимости вакцинации продано за огромную сумму на аукционе

Письмо российской императрицы Екатерины Второй о важности вакцинации от черной оспы и ее портрет художника Дмитрия Левицкого вызвало настоящий ажиотаж во время торгов на аукционе. В итоге ее письмо приобрели за 951 тысячу фунтов стерлингов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает информационный ресурс аукционного дома MacDougalls’s.

Екатерина Вторая. Фото: snob.ru

Изначально лот оценивался в 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Новый обладатель портрета императрицы, а также ее письма пожелал не раскрывать свое имя для общественности.

Адресатом письма Екатерины Второй был генерал-фельдмаршал граф Петр Румянцев. Свое послание правительница адресовала, когда отправлялась в Крым. В своем письме Екатерина Вторая обратила внимание на важность своевременно охватить все слои населения вакцинацией, чтобы не допустить распространения оспы. В MacDougalls’s подчеркнули, что это письмо есть первым официально подтвержденным документом о том, что в России стартовала массовая вакцинация против пандемии. В письме стоит дата 20 апреля 1787 года.

Руководитель аукционного дома MacDougalls’s Екатерина МакДугалл объясняет важность письма Екатерины Втором в том, что оно проливает свет на многие исторические события, которые происходили в то время в России. В частности, на то, велась ли борьба с оспой, какие методы использовали. Это очень актуально в сегодняшнее время, когда мир столкнулся с новой пандемией и борется с ней путем вакцинации. В 1787 году российская императрица стала первым человеком в России, который получил прививку против оспы. Екатерина Вторая решила привиться, когда уже в России и Европе вовсю бушевала эпидемия. Было очень много умерших.

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