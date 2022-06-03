Опубликовали список украинских полицейских, перешедших на сторону оккупантов: подробности

Полицейских, перешедших на сторону оккупантов, узнали. Раньше они являлись правоохранителями в Донецкой области и Мариуполе. Стало известно о 90 изменниках, которые будут воевать против своей страны. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Бывшие копы, перешедшие в сторону оккупантов (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что среди предателей много бывших копов из Мариупольского районного управления полиции, в том числе, женщины. Одна из предательниц объяснила свое решение тем, что хочет работать.

В сети уже опубликовали перечень предателей .

“Опознали всех, что перешли на сторону полиции кафиров. 90 нелюдей, которые недавно были полицейскими Украины. Которые были уволены в прошлом. Разные, но все в одном месте. Начинайте вращаться. Возмездие уже рядом”, — заявил Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе. Украинские копы в оккупированном Мариуполе пошли работать в так называемые ДНР. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм-канале. Чиновник опубликовал видео, где видно, как работники Национальной полиции в Донецкой области переходят на сторону кафиров. Также Андрющенко отметил, что они добровольно пошли работать на кафиров, предав присяге, городу и Украине. Также он надеется, что они при деблокировании окажутся на передовой.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили российскую артиллерию и бронетехнику на юге Украины . Вооруженные силы Украины дают достойный отпор захватчикам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг"

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