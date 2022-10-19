Он был единственным, кто не поднял руку в немецком салюте. За этот жест мужчина заплатил ужасную цену

13 июня 1936 года корабль в Гамбурге был заполнен людьми, ведь в этот день должны были спустить 90-метровый парусник ВМС Германии назван в честь убежденного нациста Горста Весселя.



Август Ландмессер не поднял руку в немецком салюте. Фото от открытых источников

Такое событие хотели видеть все местные жители, поэтому собралась огромная толпа людей, где перемешались военные, рабочие, гражданские. Все по этому поводу поднимали одну руку как знак приветствия. Кроме того, после соответствующих указов от 13 июля 1933 года салют стал обязательным для использования всем немецким обществом. Только один человек скрестил руки на груди и не поддался толпе.

Им оказался 26-летний рабочий верфи Август Ландмессер. Он не разделял идею партии, хотя определенный период жизни входил в партию нацистов НСДАП.

У мужчины были другие взгляды, ведь был влюблен в еврейку Ирму Эклер. Когда они подали документы на женитьбу, им отказали, а Ландмессера выгнали из партии.

В 1937 году пара решила бежать из Германии в Данию, но у них это не удалось и их арестовали. После нескольких месяцев рассмотрения дела Ландмессера отпустили из-за того, что он не знал, что Ирма была еврейкой. Кроме того, суд запретил Августу Ландмессеру иметь отношения с еврейкой.

Это не испугало мужчину и они и дальше жили вместе и у них родились две дочери Ингрид и Ирэн. Через несколько месяцев мужчину и женщину арестовали. Ирму Эклер арестовали из-за осквернения расы. Женщина прошла через несколько "лагерей смерти" и предположительно погибла в Равенсбрюке, известном под названием "Женское Ад".

Август Ландмессер был арестован на несколько лет, а затем был отправлен на фронт. Мужчина скончался 17 октября 1944 во время боевых действий в Хорватии. Дети Ландмессера сначала попали в приют, а затем оказались у матери Ирмы.

Ирэна Эклер в 1991 году заметила фото в одной из немецких газет и сообщила, что единственным мужчиной, не поднявшим руку был ее отец Август Ландмессер.

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