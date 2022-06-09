"Очень болит голова, место, где был глаз": Маси Найем рассказал о своем состоянии здоровья

Украинский представитель защиты 5 июня был тяжело ранен на линии фронта и по этой причине лишился глаза. Раненый военнослужащий Маси Найем сейчас находится в госпитале в городе Днепр. О своем состоянии он рассказывает следующее. Адвокат не имеет возможности долго разговаривать или отвечать на сообщения, потому что страдает от сильной головной боли. Ему очень болит место, где раньше был глаз.

Маси Найем (фото из открытых источников)

Об этом сегодня, 9 июня, он сообщил на собственной странице в социальных сетях. Защитник благодарен всем за то, что поддерживают его в это непростое для него время.

"Без фото. Кому надо — за пару дней напишу, как увидеться. Но мне таки нужно время на восстановление и возвращение в ту жизнь. Спасибо еще раз. Я счастлив, что жив", — подытожил свое сообщение Маси Найем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинского адвоката во время боя на фронте тяжело ранено. Известный украинский адвокат, общественный деятель Маси Найем получил тяжелое ранение в голову во время боя на фронте. Об этом сообщил режиссер и боец терробороны ВСУ Олег Сенцов. Кроме того, друг адвоката Андрей Ставницер на своей странице в Facebook рассказал, что Наема срочно везут на операцию в Днепр в областную клиническую больницу им. Мечникова. Пока больше информации о состоянии здоровья военнослужащего ВСУ нет. Известно, что Маси Найем с августа 2015 по октябрь 2016 защищал страну на Востоке Украины. Также известно, что адвокат является братом известного журналиста и бывшего нардепа, замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

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