«Мы без воды и здесь жара": оккупанты «жарятся» на своих позициях (ВИДЕО)

Жаркая погода в начале лета в нашей стране оказалась слишком мучительной для оккупантов. По телефону один из них пожаловался своему знакомому на то, что им не дали новую форму и они сидят без воды в жару. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Армия РФ

Службе безопасности удалось перехватить очередной телефонный захватчиков. Российский военный жалуется своему собеседнику на прекращение поставок воды, а также на сильную жару, которая застала захватчиков в нашей стране. Поскольку они прибыли на территорию Украины еще зимой, у них была утепленная форма. С того момента новую форму им никто не выдавал.

"Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Здесь уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Нравственно подавлен. И форма, которая осенняя была, так и есть", — сказал российский военный своему знакомому по телефону.

Оккупант рассказал также о том, что на днях у них должна была быть замена. Однако этого так и не произошло. Поэтому они продолжают находиться на своих позициях без воды на мучительной жаре.

"Итак, перефразируя старую песню, можем сказать: Оккупант, "бери шинель – иди домой!". Потому что окончательно "спечешься" на украинской земле", — добавили в СБУ.

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