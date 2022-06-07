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«Мы без воды и здесь жара": оккупанты «жарятся» на своих позициях (ВИДЕО)

Российские военные страдают не только от наших воинов, но и от украинского лета

сегодня, 21:55
Автор:

Денис
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Жаркая погода в начале лета в нашей стране оказалась слишком мучительной для оккупантов. По телефону один из них пожаловался своему знакомому на то, что им не дали новую форму и они сидят без воды в жару. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

«Мы без воды и здесь жара": оккупанты «жарятся» на своих позициях (ВИДЕО)

Армия РФ

Службе безопасности удалось перехватить очередной телефонный захватчиков. Российский военный жалуется своему собеседнику на прекращение поставок воды, а также на сильную жару, которая застала захватчиков в нашей стране. Поскольку они прибыли на территорию Украины еще зимой, у них была утепленная форма. С того момента новую форму им никто не выдавал.  

"Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Здесь уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Нравственно подавлен. И форма, которая осенняя была, так и есть", — сказал российский военный своему знакомому по телефону.  

Оккупант рассказал также о том, что на днях у них должна была быть замена. Однако этого так и не произошло. Поэтому они продолжают находиться на своих позициях без воды на мучительной жаре.  

"Итак, перефразируя старую песню, можем сказать: Оккупант, "бери шинель – иди домой!". Потому что окончательно "спечешься" на украинской земле", — добавили в СБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что желающим получить украинское гражданство предлагают сдать несколько экзаменов: петиция. Украинцы зарегистрировали петицию о требованиях к кандидатам на получение гражданства. 

Читайте также о том, что Зеленский решительно ответил на призыв Макрона об унижении россии. Президент Владимир Зеленский заявил, что россия убивает Украину. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что марионетка Путина устроила очередную истерику: обещает уничтожить всех желающих смерти РФ.Бывший президент РФ Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назвал, что будет считаться серьезной временной победой. Президент назвал промежуточную временную победу и окончательную. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1510480846021793&ref=sharing
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