McDonnell XF-85 Goblin: карманный истребитель, живший в брюхе бомбардировщика

В конце 1940-х американская авиация застряла в тупике. Большие бомбардировщики B-36 легко долетали куда угодно, но сопровождать их было нечем — истребителям просто не хватало горючего. Инженеры McDonnell придумали интересный ход. Они спрятали маленький самолет прямо в чреве большого.

Истребитель McDonnell XF-85. Фото из открытых источников

Результатом проекта стал XF-85 Goblin, вошедший в историю как самый маленький реактивный истребитель. Его проектировали строго под размер бомбового отсека. Корпус сделали длиной чуть больше четырех метров, а крылья научили складываться вверх. Через округлую форму аппарат походил на яйцо и выглядел довольно забавно. Впрочем, на борту было четыре мощных пулемета.

Главная же диковинка заключалась в том, что у самолета вообще не было колес. Взлет и посадка не предполагали использования земли. Самолет должен был выпадать из чрева материнского корабля на специальной стальной трапеции, выполнять боевое задание, после чего возвращаться и цепляться носовым крюком за тот же механизм.

Тестовые испытания начались в августе 1948 года. В полёте Goblin показывал приличную управляемость, но процесс возвращения превратился в настоящий кошмар для пилотов. Большой бомбардировщик создавал вокруг себя массивные турбулентные потоки. Маленький истребитель подбрасывало в воздухе, из-за чего попасть крюком в трапецию оказывалось очень сложно.

Из семи тестовых вылетов только три завершились удачным зацеплением. В других случаях самолет просто разбивал фонарь кабины о трапецию и вынужден был садиться на сухое озерное дно, на выдвижную металлическую лыжу.

Конструкторы осознали, что в реальном бою под огнем врага обычный пилот не сможет постоянно рисковать жизнью ради такой стыковки. Проект закрыли осенью 1949 года. К тому же именно тогда авиация овладела дозаправкой в воздухе, что окончательно сняло потребность в самолетах-паразитах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как украинский F-16 впервые уничтожил российский истребитель.