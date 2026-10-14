Люди пропали без вести: 7 жутких загадок истории, которые до сих пор не раскрыты

В разное время исчезали целые группы людей, экипажи кораблей и жители поселений. Иногда после них оставались пустые дома или суда с неприкосновенными запасами, но никаких убедительных объяснений произошедшего не было. Некоторые из этих историй до сих пор относятся к самым загадочным случаям в истории.

Маяк на острове Эйлин-Мор, где в декабре 1900 года бесследно исчезли трое смотрителей. Фото: Marc Calhoun, CC BY-SA 2.0

Куда скрылись жители Роанока. В 1587 году англичане основали колонию на острове Роанок у побережья современной Северной Каролины. Когда губернатор Джон Уайт вернулся примерно через три года, поселение опустело. Единственной известной подсказкой стало слово "CROATOAN", вырезанное на дереве. Есть предположения, что колонисты переселились к местным народам, однако окончательного ответа нет.

Тайна корабля-призрака. В декабре 1872 года в Атлантическом океане обнаружили судно "Мария Целеста" без экипажа. На борту оставались груз, личные вещи и запасы еды и воды. Десять человек, отправившихся в плавание, так и не нашли. Версии варьируются от аварийной эвакуации до пиратства, но ни одна не объяснила все обстоятельства.

Исчезновение корабля USS Cyclops. В 1918 году американский военный корабль USS Cyclops с 309 людьми на борту исчез во время перехода из Бразилии в Балтимор. Судно перевозило марганцевую руду, необходимую для производства оружия. Его обломки не нашли, а среди возможных причин называли сильный шторм и действия противника.

Трое смотрителей маяка скрылись. В декабре 1900 года на Фланнанских островах у Шотландии обнаружили, что маяк не светит. Когда туда добралась проверка, трое смотрителей бесследно исчезли. Предполагают, что мужчин смыло волной во время непогоды, однако точно установить их судьбу не удалось.

Загадки древних цивилизаций. Предки современных пуэбло покинули скальные поселения на юго-западе США. В конце XIII века часть этих мест опустела. Среди возможных причин называют засуху, конфликты и нападения, но нет точного объяснения. Подобные вопросы вызывает и история острова Пасхи, где европейцы в 1722 году увидели знаменитые каменные изваяния и значительно меньше населения, чем ожидали. Причины перемен в жизни острова остаются предметом дискуссий.

Судьба рейса MH370. В марте 2014 года самолет Malaysia Airlines с 239 людьми на борту пропал во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин. Позже обнаружили обломки, которые связали с самолетом, однако место падения и полные обстоятельства катастрофы остаются неустановленными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что историк раскрыл, сколько действительно жили в Средневековье