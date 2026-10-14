logo

BTC/USD

82731

ETH/USD

2476.58

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Люди пропали без вести: 7 жутких загадок истории, которые до сих пор не раскрыты
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди пропали без вести: 7 жутких загадок истории, которые до сих пор не раскрыты

Оставленные корабли, опустевшие поселения и пропавший самолёт – эти истории десятилетиями заставляют искать ответы

14 октября 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

В разное время исчезали целые группы людей, экипажи кораблей и жители поселений. Иногда после них оставались пустые дома или суда с неприкосновенными запасами, но никаких убедительных объяснений произошедшего не было. Некоторые из этих историй до сих пор относятся к самым загадочным случаям в истории.

Люди пропали без вести: 7 жутких загадок истории, которые до сих пор не раскрыты

Маяк на острове Эйлин-Мор, где в декабре 1900 года бесследно исчезли трое смотрителей. Фото: Marc Calhoun, CC BY-SA 2.0

  • Куда скрылись жители Роанока. В 1587 году англичане основали колонию на острове Роанок у побережья современной Северной Каролины. Когда губернатор Джон Уайт вернулся примерно через три года, поселение опустело. Единственной известной подсказкой стало слово "CROATOAN", вырезанное на дереве. Есть предположения, что колонисты переселились к местным народам, однако окончательного ответа нет.

  • Тайна корабля-призрака. В декабре 1872 года в Атлантическом океане обнаружили судно "Мария Целеста" без экипажа. На борту оставались груз, личные вещи и запасы еды и воды. Десять человек, отправившихся в плавание, так и не нашли. Версии варьируются от аварийной эвакуации до пиратства, но ни одна не объяснила все обстоятельства.

  • Исчезновение корабля USS Cyclops. В 1918 году американский военный корабль USS Cyclops с 309 людьми на борту исчез во время перехода из Бразилии в Балтимор. Судно перевозило марганцевую руду, необходимую для производства оружия. Его обломки не нашли, а среди возможных причин называли сильный шторм и действия противника.

  • Трое смотрителей маяка скрылись. В декабре 1900 года на Фланнанских островах у Шотландии обнаружили, что маяк не светит. Когда туда добралась проверка, трое смотрителей бесследно исчезли. Предполагают, что мужчин смыло волной во время непогоды, однако точно установить их судьбу не удалось.

  • Загадки древних цивилизаций. Предки современных пуэбло покинули скальные поселения на юго-западе США. В конце XIII века часть этих мест опустела. Среди возможных причин называют засуху, конфликты и нападения, но нет точного объяснения. Подобные вопросы вызывает и история острова Пасхи, где европейцы в 1722 году увидели знаменитые каменные изваяния и значительно меньше населения, чем ожидали. Причины перемен в жизни острова остаются предметом дискуссий.

  • Судьба рейса MH370. В марте 2014 года самолет Malaysia Airlines с 239 людьми на борту пропал во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин. Позже обнаружили обломки, которые связали с самолетом, однако место падения и полные обстоятельства катастрофы остаются неустановленными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что историк раскрыл, сколько действительно жили в Средневековье



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ranker.com/list/creepy-mass-disappearances/noah-henry
Теги:

Новости

Все новости