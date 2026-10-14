Люди зникли безвісти: 7 моторошних загадок історії, які досі не розкриті

У різні часи зникали цілі групи людей, екіпажі кораблів і мешканці поселень. Іноді після них залишалися порожні будинки або судна з недоторканими запасами, але жодних переконливих пояснень того, що сталося, не було. Деякі з цих історій досі належать до найзагадковіших випадків в історії.

Маяк на острові Ейлін-Мор, де в грудні 1900 року безслідно зникли троє доглядачів. Фото: Marc Calhoun, CC BY-SA 2.0

Куди зникли мешканці Роанока. У 1587 році англійці заснували колонію на острові Роанок біля узбережжя сучасної Північної Кароліни. Коли губернатор Джон Вайт повернувся приблизно через три роки, поселення спорожніло. Єдиною відомою підказкою стало слово "CROATOAN", вирізане на дереві. Існують припущення, що колоністи переселилися до місцевих народів, однак остаточної відповіді немає.

Таємниця корабля-привида. У грудні 1872 року в Атлантичному океані знайшли судно "Марія Целеста" без екіпажу. На борту залишалися вантаж, особисті речі та запаси їжі й води. Десятьох людей, які вирушили в плавання, так і не знайшли. Версії варіюються від аварійної евакуації до піратства, але жодна не пояснила всіх обставин.

Зникнення корабля USS Cyclops. У 1918 році американський військовий корабель USS Cyclops із 309 людьми на борту зник під час переходу з Бразилії до Балтимора. Судно перевозило марганцеву руду, необхідну для виробництва зброї. Його уламків не знайшли, а серед можливих причин називали сильний шторм і дії противника.

Троє доглядачів маяка зникли. У грудні 1900 року на Фланнанських островах біля Шотландії виявили, що маяк не світить. Коли туди дісталася перевірка, троє доглядачів безслідно зникли. Припускають, що чоловіків змило хвилею під час негоди, однак точно встановити їхню долю не вдалося.

Загадки давніх цивілізацій. Предки сучасних пуебло залишили скельні поселення на південному заході США. Наприкінці XIII століття частина цих місць спорожніла. Серед можливих причин називають посуху, конфлікти та напади, але єдиного пояснення немає. Подібні запитання викликає й історія острова Пасхи, де європейці у 1722 році побачили знамениті кам'яні статуї та значно менше населення, ніж очікували. Причини змін у житті острова залишаються предметом дискусій.

Доля рейсу MH370. У березні 2014 року літак Malaysia Airlines із 239 людьми на борту зник під час рейсу з Куала-Лумпура до Пекіна. Пізніше знайшли уламки, які пов'язали з літаком, проте місце падіння та повні обставини катастрофи залишаються невстановленими.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що історик розкрив, скільки насправді жили в Середньовіччі



