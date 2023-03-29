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10 фактов о реальной жизни и работе в Северной Корее

Северная Корея – одна из самых закрытых стран мира и оттуда трудно получить информацию о реальной жизни.

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

10 фактов о реальной жизни и работе в Северной Корее

Рабочие в КНДР. Фото из открытых источников

Пока северокорейский диктатор Ким Чен Ын озабочен разработкой баллистических ракет, чтобы показать свое военное могущество и роскошную жизнь, большая часть населения его страны страдает недостатком пищи, коррупции, сильных наводнений и других бед. Большинство людей мало что знают о реальной жизни в КНДР, поэтому портал "Комментарии" со ссылкой на Lovemoney собрал 10 фактов о жизни и работе внутри государства-изгоя.


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Северная Корея является одной из самых коррумпированных стран в мире

Согласно рейтингу Индекса восприятия коррупции от Transparency International, Северная Корея занимает шестое место в мире по уровню коррупции. Не так давно, в 2016 году, КНДР находилась на втором месте, уступая только Сомали, где была война. Очевидно, что азиатской стране придется пройти долгий путь, чтобы очиститься.

ВВП на душу населения является одним из самых низких в мире

Общий уровень ВВП КНДР относительно нормального уровня и составляет примерно 19 миллиардов долларов. Однако ЦРУ считает, что реальный ВВП на душу населения составляет всего 1700 долларов (в Украине 4835 долларов). Большинство жителей Северной Кореи живет в нищете, ведь это один из самых низких показателей в мире, если исключить африканские страны. По данным Всемирного банка, 59% населения работают в сельском хозяйстве, где месячная зарплата может составить всего 1-2 доллара в месяц.

Невероятные военные расходы

Военные расходы КНДР самые высокие в мире по сравнению с ее бюджетом. По данным Statista, правительство Северной Кореи тратит около 24% своего ВВП на армию, тогда как вторая страна в этом списке Оман на военную сферу выделяет 10,9%.

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Касты в азиатской стране

В обществе КНДР существует кастовая система, известная под названием "сонбун". Всего выделяют пять основных каст: особенная, ядро, основная, проблемная и враждебная. Все они делятся на более 50 подкатегорий. Классификация происходит на основе статуса родителей, а также рода занятий человека.

В столице КНДР живет только элита

В Пхеньяне могут жить только члены каст особое и ядро, составляющее около 10% населения. Все остальные практически живут в сельской местности практически без электричества и еды.

Элита живет в роскоши, а бедные едва выживают

Привилегированные классы Северной Кореи имеют постоянный доступ к изысканной пище и могут обедать в лучших ресторанах Пхеньяна, тогда как остальное население питается недостаточно. В 2019 году правительство КНДР сократило ежедневную порцию еды до 300 г на человека в день.

Стандарт прически

В Северной Корее полиция может арестовать человека за ношение джинсов, а также из-за неподходящей прически. Любое, что отклоняется от 28 разрешенных государством причесок, запрещено.

10 фактов о реальной жизни и работе в Северной Корее - фото 3

Работа в Северной Корее

После окончания школы большинство граждан Северной Кореи получают свою работу, которую они должны выполнять до конца жизни. Единственное, что может спасти в такой ситуации, это собрать деньги и подкупить чиновника.

В КНДР могут посадить в тюрьму за преступления родственника

Согласно законам Северной Кореи о наказании трех поколений, правительство может осудить человека, совершившего преступление, его детей, родителей, двоюродных братьев и остальную семью, кроме того, это работает еще на два следующих поколения.

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Большое количество заключенных не выходят на свободу

По сообщениям Amnesty International, около 40% заключенных северокорейцев умирают от недоедания или во время выполнения тяжелых работ находясь в лагерях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Путин. На кого из диктаторов выдавал ордер на арест Международный суд и какова их судьба.

Также "Комментарии" писал о двух странах, которые хотят покончить с большим спором.



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Источник: https://www.lovemoney.com/galleries/51562/what-life-and-work-in-north-korea-is-really-like?page=1
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