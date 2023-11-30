Куда из Украины исчезло Амадоцкое озеро, о котором писал Геродот

Геродот в четвертом томе монументального труда "История" описывает огромное озеро на территории Скифии, откуда вытекает река Гипанис, современный Южный Буг. Впоследствии озеро по имени Амадока появляется на картах 15 века. Однако сегодня этого географического объекта на территории Украины нет. Куда исчезло огромное Амадоцкое озеро.



Амадоцкое озеро. Карта Меркатора (1595 год)

Согласно картам 15 века, Амадоцкое озеро существовало где-то на границе Волыни и Подолья, между такими населенными пунктами, как Чуднов, Тернополь, Луцк, Теребовля и Каменец-Подольский. Амедокское озеро изображали разные картографы 15-18 веков, однако впоследствии объект просто исчез с карт.

Амадоцкое озеро на разных картах 15-18 веков.



Украинская исследовательница Ольга Пламенецкая высчитала, что размеры озера были около 130 км в длину и 30 км в ширину. По ее исследованиям озеро исчезло из-за высыхания.

Несмотря на взгляды Пламеницкой, большинство специалистов указывают, что Амадоцкого озера никогда не существовало. На картах была ошибка, которую картографы постоянно перерисовывали вероятно с других карт. Ранее картографы часто рисовали карты с помощью пересказов местных жителей, что часто приносило значительные ошибки.

"Амадоцкое озеро изображалось на всех картах между Подольем и Волынью. Только в 18 веке было доказано, что на самом деле такого озера не существует", — считает доктор географических наук Ростислав Сосса.

Таким образом, Амадоцкое озеро – это очередной географический курьез, похожий на Землю Санникова — остров, который вроде бы видели в Северно Ледовитом океане, однако его существование не подтвержденно.

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