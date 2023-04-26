Катастрофа, ставшая концом Советского Союза

26 апреля 1986 г. на территории Украины произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. Историки сходятся во мнении, что эта катастрофа была одним из факторов упадка, а в дальнейшем и развала СССР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голом Америки".

Чернобыльская авария ускорила распад СССР. Фото из открытых источников

Чернобыльская авария стала началом конца для Советского Союза. Украинский народ был недоволен действиями СССР, однако, ядерная катастрофа и реакция политического руководства Советского Союза повлияла на политическую активность людей.

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"Горбачев, Лигачев и другие советовались, какую информацию дать своему обществу. Решено было подать три правды. Три правды означает, что была подана фактически ложь. А поскольку это была ложь, то это подорвало доверие населения, доверие граждан к партии и органам власти", – считает историк Иван Патриляк.

Историк Наталья Барановская утверждает, что авария на ЧАЭС подтолкнула людей к пониманию, что лучше самим решать, где и что строить, как развиваться, а в итоге быть независимыми. Первые общественные организации начали формироваться вокруг ядерной катастрофы. Вскоре возникли две мощные силы "Зеленый мир" и Союз "Чернобыль", которые со временем превратились в политические движения.

Помимо общественного осознания проблем, связанных с аварией на ЧАЭС, Советский Союз потратил значительные средства на ликвидацию последствий катастрофы, подорвавших экономику страны.

"Историки оценивают, что от 20% до 30% ВВП тогдашнего Советского Союза было брошено на ликвидацию последствий Чернобыля. Это могло ударить сильно по экономике, если учесть, что в тот период советская экономика и так была в состоянии стагнации", – говорит украинский историк Патриляк.

До аварии Советский Союз считал Чернобыльскую АЭС своим символом экономического роста, однако после катастрофы это стало концом СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. Всего таких стран несколько в мире.

"Комментарии" также писали, что США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине.