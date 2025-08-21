Какое первое название картофеля в Украине: историк удивил ответом

Сегодня картофель один из самых популярных продуктов украинской кухни. Трудно представить без нее борщ с пышками или деруны. Но когда-то это растение было настоящей диковинкой и декоративным украшением дворцов. Кроме того, сначала в Украине картофель имел другое название. Как рассказал историк Александр Алферов, в Украине сначала картошку называли "земляными яблоками".

Александр Алферов на своем YouTube канале рассказал откуда в Украине взялся картофель и какое было его первое название. По словам историка, "родиной" картофеля является Южная Америка. В Европу она попала благодаря испанцам, которые привезли его в середине 16 века.

Впервые в исторических источниках картофель упоминается в 1553 году. На первых порах в Европе не употребляли в пищу картофель. Ее выращивали как декоративное растение из-за красивых цветов и высаживали у дворцов.

Лишь в 17 веке во время войн и голода европейцы начали использовать картофель как пищевой продукт. В Украину картофель попал еще позже, однако даже тогда не сразу стал популярным. Предки украинцев относились к нему с подозрением, считая "чужой" культурой.

"В 18 веке, во второй половине, картофель прибывает в Украину. Однако земляные яблоки, как его называли, не приживаются сразу", — говорит Александр Алферов.

Картофель называли "земляными яблоками", ведь клубни росли под землей и не принадлежали к привычным местным культурам. По словам историка, только в 19 веке картофель стал основным блюдом на украинском столе.

Интересно, что в Украине другое похожее название "земляная груша" касалось совсем другого растения – топинамбура. Он происходит из Северной Америки и принадлежит к семье астровых.

