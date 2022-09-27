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Историк: в этот день был заключен Тройственный пакт, к которому стремился присоединиться СССР – «можем повторить»

Союзу не суждено было состояться. Уж очень большие аппетиты были у кремлевских товарищей, которые хотели себе часть Турции с черноморскими проливами, Иран, Сирию, Кувейт, Болгарию, Финляндию и еще кое-что

сегодня, 17:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Немногие знают, что 27 сентября 1940 года заключен Тройственный пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым был создан военный союз, известный как "Страны Оси". Но до сих пор немногие из бывших граждан СССР знают, что этот союз имел все шансы стать Пактом четырех государств Оси. К нему должен был присоединиться Советский Союз. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный историк, журналист и публицист Павел Бондаренко.

Историк: в этот день был заключен Тройственный пакт, к которому стремился присоединиться СССР – «можем повторить»

Страны Оси. Фото: из открытых источников

Историк отмечает, что именно об этом говорилось на переговорах Гитлера и Риббентропа с главой советского правительства Молотовым 12-13 ноября 1940 года во время его визита в Берлин. Там же обсуждались условия разделения Британской империи и других земель.

"Еще на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 31 октября-2 ноября 1939 Молотов в своей речи заявил: "...не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма", которая прикрывается фальшивым флагом "демократии" Союзу не суждено было состояться. Уж очень большие аппетиты были у кремлевских товарищей, которые хотели себе часть Турции с черноморскими проливами, Иран, Сирию, Кувейт, Болгарию, Финляндию и еще кое-что. Гитлер на это пойти побоялся, чтобы чрезмерно не усиливать "союзника" Москва на союзе настаивала. Гитлер дело затягивал", – отметил Павел Бондаренко.

Он добавляет, в конце концов, именно прожорливость Кремля и захват им Литвы, Латвии, Эстонии, части Румынии и Финляндии заставило Гитлера отдать приказ о разработке плана войны против СССР.

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Источник: https://www.facebook.com/urtab
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