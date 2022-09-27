Историк: в этот день был заключен Тройственный пакт, к которому стремился присоединиться СССР – «можем повторить»

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Кравцев Сергей
Немногие знают, что 27 сентября 1940 года заключен Тройственный пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым был создан военный союз, известный как "Страны Оси". Но до сих пор немногие из бывших граждан СССР знают, что этот союз имел все шансы стать Пактом четырех государств Оси. К нему должен был присоединиться Советский Союз. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный историк, журналист и публицист Павел Бондаренко.
Страны Оси. Фото: из открытых источников
Историк отмечает, что именно об этом говорилось на переговорах Гитлера и Риббентропа с главой советского правительства Молотовым 12-13 ноября 1940 года во время его визита в Берлин. Там же обсуждались условия разделения Британской империи и других земель.
Он добавляет, в конце концов, именно прожорливость Кремля и захват им Литвы, Латвии, Эстонии, части Румынии и Финляндии заставило Гитлера отдать приказ о разработке плана войны против СССР.
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