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Историк: 83 года назад произошло событие, имеющее непосредственное отношение к современной Украине

30 сентября 1938 года в результате Мюнхенского сговора Европа и Германия поделили Чехословакию

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей

83 года назад произошло событие, имеющее непосредственное символическое отношение к современной Украине. 30 сентября 1938 года в результате Мюнхенского сговора Европа и Германия поделили Чехословакию. Поделили ради благой цели: мира в Европе и экономической стабильности. Немцы забрали Судеты, Польша – Тешен, Венгры – Закарпатье. Украинцам особенно болезненная эта история, поскольку эти события перекликаются с боями за восстановление Карпатской Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет историк и политолог Виктор Таран.

Историк: 83 года назад произошло событие, имеющее непосредственное отношение к современной Украине

Мюнхенский сговор Фото из открытых источников

Историк отмечает, когда началась агрессия европейские лидеры закрыли глаза на открытую агрессию со стороны Гитлера. Они все начали одновременно давить на Чехословакию, требуя от нее капитулировать. Однако, согласие пойти на все условия распоясавшегося агрессора не помешало начаться Второй мировой войне. Польша, Франция и другие страны Европы в скором времени почувствовали, что агрессор не готов останавливаться. Поэтому именно из-за пассивной позиции европейских лидеров пролилась кровь и произошло то, что произошло. Также это вина лидеров Европы – Англии и Франции, которые потакали агрессору, думая, что это его остановит, нужно лишь его задобрить, чтобы утолить его аппетит. Также это ответственность Польши и Венгрии, которые, словно стервятники, напали на слабую страну. Также это вина СССР, который занял пассивную позицию, решив оказаться в стороне, радуясь, как трещит по швам Европа. Ну, и конечно вина лежит на Германии, которую возглавлял Адольф Гитлер и немцы его поддерживали.
"История имеет привычку повторяться... Главное не наделать те же ошибки, поскольку это приведет к еще худшим последствиям чем 80 лет назад...", – отметил Виктор Таран.
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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158650127136859
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