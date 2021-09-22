Историк: в ночь с 21 на 22 сентября перестало биться сердце выдающегося Гетмана, которого Москва назвала предателем

В ночь с 21 на 22 сентября 1709 года умер Иван Мазепа – гетман Войска Запорожского, председатель казацкого государства на Левобережной и всей Приднепровской Украине. Князь Священной Римской империи. Это далеко не полные титулы человека, чье сердце перестало биться 312 лет назад. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог, историк Виктор Таран.

Гетманская булава Фото: фейсбук Виктора Тарана

Он отмечает, Мазепа на долгие века стал символом борьбы украинцев против московских захватчиков. Виктор Таран напомнил, во времена Мазепы России не существовало – было Московское царство, которое возглавлял Петр I. Государственный и военный деятель, блестящий дипломат и поэт. Политик, который смог после Руины объединить большую часть Украины под свою булаву. Как говорили в те времена "От Богдана до Ивана не было Гетмана". Больше всего он любил Украину. За нее и пострадал. Москва считала Мазепу одним из самых больших предателей. Наложила анафему. Его сторонники уничтожались. А имя "мазеповец" на долгие десятилетия стало ругательством россиян по отношению к украинцам.

Историк отмечает, вместе с Петлюрой и Бандерой Мазепа стал символом борьбы украинцев за независимость. Прошли годы и справедливость восторжествовала. Украина – получила независимость. Вселенский Патриарх в 2018 году заявил, что Константинополь никогда не признавал анафему, которую Москва наложила на Гетмана, а на 30-летие независимости клейноды и булава Гетмана прибыли в Украину.

"Кстати, у вас еще есть шанс пойти в Софию и увидеть их собственными глазами. Вместе с Конституцией Пилипа Орлика. А, когда придете, обязательно помолитесь и вспомните в молитвах Мазепу и других борцов за Независимую Украину. Слава Украине!", – написал Виктор Таран.

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