Город уже Кропивницкий, а область застряла в советском прошлом

В 2016 году Украина активно внедряла законы о декоммунизации, которые предусматривали отстранение от публичного пространства названий, связанных с советскими деятелями и символикой. Одним из таких решений стало переименование города Кировоград , носившего имя советского партийного функционера Сергея Кирова.

Кропивницкий получил новое название еще в 2016 году – почему Кировоградская область до сих пор не переименована

14 июля 2016 года Верховная Рада Украины приняла решение об изменении названия города на Кропивницкий. Новое название выбрали в честь выдающегося украинского писателя, драматурга и театрального деятеля Марка Кропивницкого, который родился на территории современной области и является одной из ключевых фигур украинского национального театра. Решение вызвало широкую публичную дискуссию, но было совсем закреплено на законодательном уровне.

Несмотря на это, административное название региона осталось неизменным. Кировоградская область до сих пор официально носит имя советского деятеля, хотя логика декоммунизации предполагает переименование этого уровня административно-территориального устройства. Причина состоит не в отсутствии политической воли, а в сложности юридической процедуры.

В отличие от городов и населенных пунктов названия областей закреплены непосредственно в Конституции Украины. Это означает, что для их смены необходимо внести конституционные поправки. Процедура предусматривает представление соответствующего законопроекта Президентом или, по меньшей мере, двумя третями народных депутатов, получение заключения Конституционного Суда, а также поэтапное голосование в Верховной Раде — сначала не менее 2/3, а впоследствии 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

Законодательная инициатива по переименованию Кировоградской области была подготовлена еще до полномасштабной войны. В 2019 году Конституционный Суд признал соответствующий проект соответствующим требованиям Основного Закона. Однако дальнейшее разбирательство остановилось. Сложность процедуры, политические приоритеты и введение военного положения фактически задали вопрос на паузу.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: областной центр уже почти десятилетие носит украинское историческое название, в то время как сама область официально остается с советской топонимикой. Ожидается, что возвращение к вопросу переименования области станет возможным после завершения военного положения и восстановления полноценного конституционного процесса.

