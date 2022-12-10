Форт Боярд. Знаменитая крепость, которая в большинстве своем была совершенно бесполезной

Форт Боярд – одно из самых удивительных укреплений в мире. Он был построен с большими усилиями, и большая часть своей истории была совершенно бесполезной. С 1990 Форт Боярд является местом действия одноименного популярного игрового шоу.



Форт Боярд и Богдан Ступка. Фото: из открытых источников

Форт Боярд – крепость, расположенная между островами Иль-д'Экс и Иль-д'Олерон на западном побережье Франции. Первые планы его строительства были составлены в середине XVII века во время правления Людовика XIV, но из-за технических трудностей его тогда не построили.

Строительство началось только во время правления императора Наполеона в 1801 году. И только в 1857 году строительство форта Боярд было завершено. Крепость предназначалась для защиты французского побережья. Его длина – 61 метр, ширина – 31 метр, высота стен – 20 метров.

После ввода форта в эксплуатацию оказалось, что он плохо спроектирован. Во время больших штормов вода затапливала нижние этажи, а корабли снабжения разбивались о стены или подводные скалы вокруг фундамента.

В 1871 году форт был исключен из оборонительной системы и использовался как тюрьма. В 1913 году армия полностью разоружила его и оставила на произвол судьбы.

В 1980 году Филипп де Дёвель, соведущий La Chasse aux Trésors (оригинальное французское название "Охота за сокровищами"), пытаясь добраться до форта Боярд лед не утонул. Это вдохновило Жака Антуана на создание игрового телевизионного шоу Fort Boyard.

С 1990 Форт Боярд является местом действия одноименного популярного игрового шоу. Тогда к форту пристроили площадку, что упростило доступ к нему телевизионщикам. Шоу стало очень популярной развлекательной программой, которая транслировалась по всему миру. В шоу также принимали участие украинские звезды, в частности, Святослав Вакарчук, Василий Вирастюк, Богдан Ступка, Владимир Зеленский и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о французском президенте, который заявил, что Россия должна получить гарантии безопасности.

Также "Комментарии" писали о современном оружии, которое просит президент Украины Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!