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Единороги защищали королей от яда: во что на самом деле верили в средневековой Европе

Единорогов изображали на гобеленах и гербах, связывали с христианскими символами, а их рогам приписывали способность очищать воду и нейтрализовать яд

19 октября 2026, 19:45
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Сергій Кречмаровський

В средневековой Европе единорог был не просто сказочным существом. Его изображали на гобеленах, гербах и предметах роскоши, а рогам приписывали удивительные свойства. Считалось, что они могут защищать от яда и даже помогать в лечении болезней.

Единороги защищали королей от яда: во что на самом деле верили в средневековой Европе

Единорог - мифическое существо, которому в Средние века приписывали магические свойства. Фото: Pixabay / jcoope12

Откуда появилась легенда о единороге

История этого существа уходит в глубокую древность. Изображения животных с одним рогом находили на артефактах из долины Инда, датируемых примерно 2600-1900 годами до нашей эры. Позже греческие авторы описывали однорогих животных, которых якобы видели в Индии.

Важную роль в распространении легенды сыграли библейские переводы. Животное, упомянутое в древнееврейских текстах, перевели греческим словом, означавшим однорогую тварь, а позднее в латинском языке оно получило название unicornis.

Как единорог стал христианским символом

В средневековых преданиях единорога описывали как сильное и неуловимое существо, которое охотники могли заманить лишь с помощью целомудренной девушки. Примерно с XII века этот сюжет начали связывать с христианством: укрощение животного символизировало воплощение Христа, а его гибель — распятие.

Эти мотивы отражали на гобеленах, в частности в известной серии "Охота на единорога", созданной в конце XV — начале XVI века.

Почему короли ценили рога единорогов

Особой популярностью пользовалась вера в очищающую силу рога. Люди считали, что он способен нейтрализовать яд в воде и защищать от опасных веществ. Поэтому при европейских дворах ценили посуду и предметы, изготовленные из материала, который выдавали за рог единорога.

На самом деле многие такие изделия делали из бивней нарвалов — морских млекопитающих с длинным спиральным бивнем. В XVII веке вера в существование единорогов и магические свойства их рогов начала угасать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 7 жутких загадках истории, которые до сих пор не раскрыты



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Источник: https://justhistoryposts.com/2025/07/17/mythical-creatures-medieval-unicorns-in-europe/
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