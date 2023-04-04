Джоли поймали «на горячем» с мужем украинки

Дэвид Майер де Ротшильд и Анджелина Джоли – на крючке в голливудских СМИ и в поле зрения мировых изданий. На этот раз красавице-актрисе приписали нового поклонника, с которым у нее, вероятно, может быть роман. Огласку событие приобрело после того, как их обоих заметили в ресторане. Сообщает издание Page Six, пишут "Комментарии".



Молодой человек, с которым актрису заметили однажды вечером в ресторане оказался мужчиной украинки - Карины Кейко

Как выяснилось позже – у миллиардера и Джоли была деловая встреча. По данным выше упомянутого ресурса Дэвид имеет в жены украинскую актрису Карину Кейко, которая получала образование за границей. Девушка училась актерскому мастерству и даже успела получить роль в нескольких фильмах. Таких как: "Хичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники".

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Детали диалога между Дэвидом Майером де Ротшильдом и Анджелиной Джоли не известны. Однако в издании выдвигают несколько тем разговора. Среди них:

"Вероятно, темой их беседы была экология" — сообщают в Page Six.

Карина Кейко и Дэвид Майер де Ротшильд редко появляются в массах под ручку и почти не выставляют личную жизнь напоказ.

Как писали "Комментарии", Вайкуле назвала, кто может стать следующим президентом России. Такое мнение Лайма озвучила в интервью россияне Ксении Собчак.

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