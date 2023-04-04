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Джоли поймали «на горячем» с мужем украинки

Приписали роман после похода в ресторан. Всемирно известную актрису Анджелину Джоли заметили в компании с американским миллиардером. Им оказался - Дэвид Майер де Ротшильд, муж, женатый на украинке - Кариной Кейко

сегодня, 12:00
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Белоокая Ира

Дэвид Майер де Ротшильд и Анджелина Джоли – на крючке в голливудских СМИ и в поле зрения мировых изданий. На этот раз красавице-актрисе приписали нового поклонника, с которым у нее, вероятно, может быть роман. Огласку событие приобрело после того, как их обоих заметили в ресторане. Сообщает издание Page Six, пишут "Комментарии".

Джоли поймали «на горячем» с мужем украинки

Молодой человек, с которым актрису заметили однажды вечером в ресторане оказался мужчиной украинки - Карины Кейко

Как выяснилось позже – у миллиардера и Джоли была деловая встреча. По данным выше упомянутого ресурса Дэвид имеет в жены украинскую актрису Карину Кейко, которая получала образование за границей. Девушка училась актерскому мастерству и даже успела получить роль в нескольких фильмах. Таких как: "Хичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники".


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Детали диалога между Дэвидом Майером де Ротшильдом и Анджелиной Джоли не известны. Однако в издании выдвигают несколько тем разговора. Среди них:

"Вероятно, темой их беседы была экология" — сообщают в Page Six.

Карина Кейко и Дэвид Майер де Ротшильд редко появляются в массах под ручку и почти не выставляют личную жизнь напоказ.

Как писали "Комментарии", Вайкуле назвала, кто может стать следующим президентом России. Такое мнение Лайма озвучила в интервью россияне Ксении Собчак.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что дочь Пескова возмущена критикой: " Я жила всего на 500 евро в месяц". Возмущенная дочь спикера Кремля заявила, что если бы она была француженкой, то ей было бы стыдно за такую журналистику.

Читайте на сайте "Комментарии" - комик-путинист решил бежать из России, чтобы не попасть на войну. Михаил Галустян, неоднократно высказывавшийся в поддержку войны, заявил, что будет продвигать в Ереване авторские культурные проекты .



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Источник: https://pagesix.com/2023/04/01/inside-angelina-jolies-latest-entanglements-and-feuds/?fbclid=IwAR2_RKqXvmfrN8bKoBBQh1OSiDi998vaLJosOVH-q17wLnXSP1S0mPBfHT0
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