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День Соборности Украины: что мы отмечаем сегодня

Это уже 102 годовщина воссоединения Украины

сегодня, 09:52
Автор:

Гриниченко Дима

Сегодня вся Украина отмечает один из главных национальных праздников – День Соборности, который символизирует единство страны и братство.

День Соборности Украины: что мы отмечаем сегодня

Фото: Униан

"Комментарии" рассказывают историю праздника, который отмечается 22 января.

22 января 1919 года УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западно-Украинская народная республика) подписали "Акт злуки", который означал воссоединение земель.

За год до этого был подписан четвертый универсал Украинской центральной рады, который провозглашал полную независимость УНР.

"Акт злуки" был провозглашен на Софийской площади в Киеве, где прозвучали слова о том, что отныне земли УНР и ЗУНР сливаются в одну большую Украину.

День Соборности Украины стал официальным праздников в 1999 году, однако в 2011 году президент Янукович отменил его и установил новую памятную дату – День соборности и свободы Украины.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко вернул праздник Дня Соборности Украины.

По традиции, каждый год, 22 января на улицах разных городов Украины можно увидеть людей, которые становятся в цепь на улицах и берутся за руки, тем самым символизируя единение страны. Эту традицию начали в 1990 году, за год до распада СССР, а возродили уже в 2000-х годах. Во время Евромайдана, активисты создали живую цепь до границы Украины с Евросоюзом.

Впервые День Соборности Украины отметили в 1939 году – на 20 годовщину подписания "Акта злуки". 

В 2021 году Украина отмечает уже 102 годовщину воссоединения наших земель, однако из-за пандемии коронавируса, в этот раз живые цепи на улицах городов выстроить не удалось, поэтому в соцсетях запустили флешмоб с публикациями фотографий в честь Дня Соборности.

Ранее мы сообщали, что в Украине создадут единую базу оружия.


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