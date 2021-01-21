В Украине создадут единую базу оружия: что это значит

В Украине планируют создать единую базу данных "Арсенал", вести учет вооружение ВСУ и всех правоохранительных органов. Об инициативе сообщает Telegram-канал "НачШтабу".

Фото: Андрей Дубчак / Радіо Свобода

Согласно имеющейся информации, основная доля работы достанется Министерству внутренних дел. Представителям именно этого ведомства придется собирать, обрабатывать и вносить сведения об оружии, находящемся в пользовании Вооруженных Сил Украины, различных местных военных формирований, спецслужб и полиции.

Создание базы "Арсенал" является одним из пунктов в Плане мероприятий по реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине. Соответствующее распоряжение Кабмина утвержденное еще 5 января 2021 года.

Кроме создания и наполнения "Арсенала", сотрудники МВД должны обеспечить информационную кампанию о мерах "по оптимизации работы указанной базы данных".

Интересно, что среди перечня исполнителей не все правоохранительные ведомства должны обязательно подавать сведения об имеющейся оружие. По соглашению такие данные смогут подавать Служба безопасности Украины, Управления государственной охраны и Служба внешней разведки.

Обязательным участие в наполнении "Арсенала" информацией является для Минобороны, органов МВД, Нацполиции, Госпогранслужбы и Госспецсвязи.

Создание вооруженной базы в Украине должно быть завершено до мая 2021 года.



Отдельные представители общества уже называют такое нововведение приближением к искоренению нелегального оружия с украинской повестки дня.

Ранее "Комментарии" рассказывали о путях, с помощью которых Украина может увеличить поставки отечественного оружия за границу.

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