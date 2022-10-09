Что ожидать украинцам на всех фронтах: прогноз на ближайшую неделю

Специально для издания "Комментарии", эксперты спрогнозировали, чего Украине в ближайшее время ожидать в фронтовом, экономическом, внутриполитическом, внешнеполитическом смысле.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Можно предположить, что россияне будут активнее бить по жилым домам, критической инфраструктуре и так далее

По мнению эксперта Украинского института политики Никиты Трачука, ситуация сейчас у нас довольно сложная. И вряд ли в обозримом будущем станет легче. Однако ковать победы можем лишь мы сами. И надо продолжать.

"Безусловно, главной фронтовой победой на данный момент (и вообще топ-темой уже второй день) является удар по Крымскому мосту. Официально Украина этот удар не признавала, хоть те же советники Офиса президента (Подоляк, Арестович) делали определенные намеки. Если это действительно дело рук наших спецов – это большая победа Украины. Прежде всего – репутационная, символическая. Наверняка, Кремль в бешенстве от случившегося. Это именно что символическое "утирание носа" Путину, причём на следующие сутки после его дня рождения. Учитывая всё это, ожидаю, к сожалению, увеличения количества российских ударов в качестве мести за случившееся. Вполне допускаю, что будут активнее бить по жилым домам, критической инфраструктуре и так далее. Посмотрите хотя бы на сегодняшние очередные варварские удары по Запорожью. В принципе, это всё, что могут россияне", – отмечает эксперт.

В экономическом плане, напоминает он, мы недавно получили новый кредит от МВФ. Срочный займ в размере 1,3 миллиарда долларов.

"Как я понимаю, деньги уже на счетах Украины. Ожидается, что новый пакет финансирования должен удовлетворить потребности платёжного баланса нашей страны, а также поддержать общую кредитоспособность. Также есть надежды на то, что данное финансирование сдержит курс доллара. Конечно, ничего хорошего в займах нет, но в условиях военного времени эта помощь – не лишняя, она помогает нам относительно удерживать экономику от стагнации, так что новость, в целом, позитивная. Это также и внешнеполитический сигнал: западные кредиторы, несмотря на трудную ситуацию, верят в Украину и готовы финансировать наше государство, что особенно важно в текущее время", – акцентирует Никита Трачук.

Во внутриполитической жизни страны, отмечает он, топ-темой уходящей недели стала отставка главы НБУ Кирилла Шевченко. И это отразиться в будущем на ситуации в Украине.

"Как показывает практика, обычно в нашей системе "добровольные" отставки происходят в обмен на незаведение уголовных дел. Тем удивительнее было узнать, что НАБУ и САП уже выдвинули подозрение экс-главе Нацбанка, а сам он пребывает непонятно где. Кстати, интересно, каким образом Шевченко покинул страну: ему всего 49 лет, у него всего один ребёнок. Как же его выпустили за границу? Вопрос к нашей Погранслужбе, – считает эксперт. – Весьма показателен факт, что быстро назначили нового главу НБУ – Пышного, бывшего "ощадовца". Видимо, кандидатура была принята заранее и особо не обсуждалась. Пышный уже заявил, что только от поддержки партнеров будет зависеть, сможет ли Украина отказаться от эмиссии при финансировании бюджета. Он также поддержал нынешнюю учётную ставку в 25% (что фактически убивает внутреннее кредитование, делая его бессмысленным), отметил, что официальный курс НБУ пока адекватен и соответствует текущим экономическим реалиям... В общем, высказался ровно так, как от него и ожидалось. Так что никаких "сюрпризов" и резкого изменения экономической политики я от нового главы НБУ не ожидаю. Его главная задача – удержать систему, чтобы не стало хуже".

Что касается внешнеполитического кейса, здесь всё в целом тоже без изменений, отмечает Никита Трачук.

"Из основного: ожидаем выборов в Конгресс в США, что сейчас фактически определяет их внешнюю и внутреннюю политику, в том числе в контексте поддержки нашего государства. Ожидаем пленум Компартии Китая, на котором "товарищ Си" желает переизбраться – что также определяет нынешнюю политику Китая и, на мой взгляд, делает КНР весьма осторожной во внешней политике. В случае переизбрания Си (скорее всего, так и будет) стоит ожидать более радикальных шагов Китая на внешнеполитической арене. В Москве, как сообщается, усиливаются репрессии против военных, виновных явно или мнимо в провалах на украинском направлении. Это можно считать истерической реакцией на ситуацию с Крымским мостом. В ту же копилку и новость о смене РФ командующего украинским фронтом. Ну, поменяли и поменяли. Не ожидаю серьёзного изменения ситуации по этому поводу, – говорит эксперт. – Турция всё так же старается быть в роли "миротворца" и выступает с желанием то организовать переговоры России и Украины, то РФ и США с Британией – ради новой "Большой Сделки". Пока что все дипломатические усилия Анкары преимущественно не оцениваются остальными государствами. В Праге, меж тем, прошел неформальный саммит лидеров ЕС. Пытались договориться о ключевых вещах для Евросоюза, в том числе о ценах на газ, однако безуспешно. Что в очередной раз демонстрирует внутренний кризис Европы, который она пока что преодолеть не вполне в состоянии. Все эти процессы, так или иначе, будут продолжаться".

Никто с Путиным разговаривать не будет – и на его "хотелки" не поведется

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев обращает внимание, что украинская экономика сейчас имеет определенную специфику.

"Если посмотреть на бюджет, который уже прошел первое чтение, видно, что лишь на 50% мы наполняем его самостоятельно. Тем важнее как можно быстрее и эффективнее, благодаря, в том числе, поддержке наших зарубежных партнеров, добиться победы над российским агрессором. После чего возможны экономические прорывы. Пока же ситуация будет оставаться сложной. Продолжит раскручиваться инфляция до 20-30%, в том числе в будущем году, если мы раньше не одолеем врага", – прогнозирует эксперт.

Менее понятная, по его мнению, ситуация на политическом фронте. Продолжаются, поясняет Андрей Рязанцев, истерики как нашего безумного соседа (и российской верхушки в целом и Путина – в частности), так и его явных и кулуарных союзников в других странах.

"Всё более явно в публичное пространство запускаются меседжи о необходимости переговоров Киева и Москвы, причем с уступками с нашей стороны. Похоже, до Путина не дошло даже закрепленное указом украинского президента — нежелание нашей страны беседовать с ним. И теперь у него новый пунктик – заключить некие договоренности с цивилизованным миром (для которого он стал изгоем) в обход Украины. Перезаключить международные соглашения, в том числе о глобальной безопасности, заключенные после Второй мировой войны", – поясняет эксперт.

Он считает, что таким обрахом российский диктатор хочет попытаться избежать ответственности за все военные преступления, что совершил и продолжает совершать руками псевдовторой армии мира.

"Скорее всего, никто с Путиным разговаривать не будет – и на его "хотелки" не поведется. Это будет тянуть за собой продолжение кремлевских истерик и обид на весь мир в ближайшее время, – отмечает Андрей Рязанцев. – Самое важное сейчас – выдержка. И наша, и лидеров стран G19 (думаю, РФ следует отминусовать от этого формата). Нельзя вестись на российские уговоры касательно нового миропорядка. Нам важно добить агрессора, а потом уже вместе с мировым сообществом — на цивилизованных условиях — вести разговор с РФ".

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