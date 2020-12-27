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Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях

Предполагается, что в магазине можно было купить больше количество разной готовой еды

27 декабря 2020, 23:54
Автор:

Татьяна Веремеева

Археологи сделали необычную находку в Помпеях – городе, погребенном во время извержения вулкана в 79 году нашей эры. Речь идет об украшенном фресками магазине, в котором продавалась горячая еда и напитки. Этот магазин, предположительно, был аналогом современных мест продажи уличной еды. Об этом пишет Reuters.

Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях

Помпеи. Фото: AP

Известный как termopolium, что по-латыни означает прилавок с горячими напитками, этот магазин был обнаружен на территории археологического парка Regio V, который еще не открыт для публик.

Следы пищи почти 2000-летней давности были обнаружены в некоторых глубоких терракотовых банках для горячей еды, которые владелец магазина опускал в прилавок с круглыми отверстиями. Передняя часть прилавка была украшена яркими фресками, некоторые из которых изображали животных, из которых и готовили пищу – изображения курицы и двух уток, подвешенных вверх ногами.

Археологи также нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как Патера, керамические кувшины, используемые для приготовления тушеных блюд и супов, а также винные фляги и амфоры.

Помпеи, которые находились в 23 км к юго-востоку от Неаполя, были домом для около 13 тыс. человек, когда город был похоронен под пеплом, пемзовой галькой и пылью в результате извержения вулкана.

Исследователи также отметили, что в контейнерах были обнаружены следы свинины, рыбы, улиток и говядины, что связывают с разнообразием продуктов, которые были в продаже в этой лавке.

Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях - фото 2
Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях - фото 3
Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях - фото 4
Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях - фото 5

Ранее "Комментарии" писали, что археологи раскопали тела на месте гибели Помпеи.


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Источник: https://www.reuters.com/article/italy-pompeii/archaeologists-uncover-ancient-street-food-shop-in-pompeii-idUSKBN2900D3
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