Археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях

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Татьяна Веремеева
Археологи сделали необычную находку в Помпеях – городе, погребенном во
время извержения вулкана в 79 году нашей эры. Речь идет об украшенном фресками
магазине, в котором продавалась горячая еда и напитки. Этот магазин,
предположительно, был аналогом современных мест продажи уличной еды. Об этом
пишет Reuters.
Помпеи. Фото: AP
Известный как termopolium, что по-латыни означает прилавок с горячими
напитками, этот магазин был обнаружен на территории археологического парка
Regio V, который еще не открыт для публик.
Следы пищи почти 2000-летней давности были обнаружены в некоторых глубоких
терракотовых банках для горячей еды, которые владелец магазина опускал в
прилавок с круглыми отверстиями. Передняя часть прилавка была украшена яркими
фресками, некоторые из которых изображали животных, из которых и готовили пищу
– изображения курицы и двух уток, подвешенных вверх ногами.
Археологи также нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как
Патера, керамические кувшины, используемые для приготовления тушеных блюд и супов,
а также винные фляги и амфоры.
Помпеи, которые находились в 23 км к юго-востоку от Неаполя, были домом для
около 13 тыс. человек, когда город был похоронен под пеплом, пемзовой галькой и
пылью в результате извержения вулкана.
Исследователи также отметили, что в контейнерах были обнаружены следы свинины, рыбы, улиток и говядины, что связывают с разнообразием продуктов, которые были в продаже в этой лавке.
Ранее "Комментарии" писали, что археологи
раскопали тела на месте гибели Помпеи.
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