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Главная Новости Общество искусство и культура Археологи раскопали тела на месте гибели Помпеи
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Археологи раскопали тела на месте гибели Помпеи

Ученые пришли к выводу, что жители города искали место для укрытия от извержения, когда они трагически погибли

22 ноября 2020, 23:37
Автор:

Диденко Светлана

Извержение вулкана Везувий, которое датируется 79 годом нашей эры, уничтожило и похоронило город вместе с его жителями.

Археологи раскопали тела на месте гибели Помпеи

Фото: BBC Ua

Сообщается, что на месте древнеримского города Помпеи, археологи обнаружили остатки двух мужчин. Оба неизвестных погибли в результате извержения вулкана, который похоронил город почти 2000 лет назад.

Ученые пришли к выводу, что один скорее всего был богачом и имел высокий статус, а другой — рабом. Представители археологического парка Помпеи заявили, что вероятно они искали тайник, тогда как их занесло лавой и пеплом.

Экспертиза тел продемонстрировала, что богатый человек трагически умер примерно в возрасте 30-40 лет и был одет в теплый шерстяной плащ. Об этом свидетельствуют остатки на теле. Другой, прислужник, парень в возрасте 18-23 лет. Анализ скелета свидетельствует о том, что человек занимался физической нагрузкой, повлекшее деформацию позвонков.

Директор парка Массимо Осанна сообщает, смерть наступила в результате теплового удара, из-за раскаленных вулканических остатков.

Археологи сообщают, что работы на раскопках древнего города продолжаются.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что в Индии археологи нашли остатки странного животного, которая проживала миллионы лет назад и спроектировали ее вид.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-55035147
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