Последствия российской агрессии для окружающей среды в Украине катастрофические. Специалисты заявляют, что уничтожается биоразнообразие, загрязняется вода, воздух, почвы. Об этом сообщают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Загрязняется вода и воздух (фото из открытых источников)

Три месяца войны: о чем молчит украинская природа. Природа также является жертвой этой войны. Наряду с украинцами от российской агрессии страдает наша окружающая среда. С первого дня российского вторжения мы фиксируем все экологические преступления оккупанта, чтобы в дальнейшем предъявить рф "счет" в международных судах", — говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты создали инфографику, где показали лишь несколько ключевых фактов ущерба, который в течение трех месяцев нанесли решисты в окружающей сфере.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры жалуются на обесценивание рубля и рост цен. Из-за санкций, связанных с военной агрессией против Украины, в Российской Федерации страдает экономика, в частности обесценивается рубль. СБУ перехватила один из разговоров, в котором оккупант жалуется другу на повышение цен, и что рубль превращается в "фантики". Некоторым захватчикам удалось вернуться из Украины с ранениями, за которые им дают выплаты. Однако, судя по всему, они не так велики, как ожидали кафиры. Солдат РФ жалуется в разговоре другу на то, что получил 3 млн рублей, но смог за эти деньги купить автомобиль 2012 года, поскольку этих денег недостаточно даже для того, чтобы приобрести однокомнатную квартиру где-то в глубинке, поскольку цены очень поднялись.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что







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