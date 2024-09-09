Загрязненная вода "дошла" до Чернигова: какие угрозы существуют

В Минсреды рассказали о ситуации с загрязненной водой в реках Десна на Сейм по состоянию на 9 сентября, сообщает портал "Комментарии".



По данным министерства, загрязнение в реке Десна фиксируется в пределах Чернигова вблизи разрушенного автомобильного моста. "По оперативной информации загрязнение продвинулось ниже г. Чернигов в Колычевку (180 км), однако интенсивный запах и случаи мора рыбы здесь немногочисленны", — пояснили в министерстве.

Специалисты рассматривают возможность установки дополнительных аэраторных установок, которые насытят реки кислородом вниз по течению.

В Минсреды пояснили, что загрязнение накопилось в пределах разрушенного автомобильного моста из-за особенностей рельефа дна реки и характера течения. "Проведенные нами меры препятствуют продвижению загрязнения вниз по течению, но пока этого недостаточно, чтобы остановить мор рыбы в месте концентрации загрязнения", — пояснили в министерстве.

Одной из угроз является ухудшение качества воды возле питьевых водозаборов. Сейчас такой ситуации не наблюдают, однако в Минсреды заверили, что сотрудничают с "Киевводоканалом" — разрабатывают комплекс соответствующих мер на случай ухудшения состояния воды.

В Чернигове и селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица фиксируют случаи мора рыбы. "В целом по состоянию на сегодняшний день на территории Черниговской области собрано ориентировочно 17,5 тонны погибшей рыбы", — сообщили в ведомстве.

А в Чернигове и с. Максим фиксируется незначительное снижение кислорода, которое находится в пределах 6-7,76 мгО2/куб. м.

Во время проверки воды в пробах, собранных из р. Десна от устья Сейм до Чернигова, выявили повышенное содержание азота, железа, марганца и дефицит кислорода. Однако объясняют, что для данного времени года такие показатели типичны. А вот превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов специалисты не обнаружили.

“Далее по течению Десны изменения фиксируются точечно и не везде носят однородный характер. Уже наблюдается оседание осадка черного цвета на дно реки”, — уточнили в министерстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столичной школе зафиксировали вспышку инфекции.

