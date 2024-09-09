В киевской школе – вспышка кишечной инфекции

В одном из общеобразовательных учебных заведений Киева зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди учащихся. Инцидент произошел в пятницу, сообщают в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, информирует портал "Комментарии".

Ребенок в больнице, фото из открытых источников

Все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находятся на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

Отмечается, что ГУ "Киевский городской ЦКПБ МЗ Украины" проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование.

В лабораторном центре напомнили, что острые кишечные инфекции — одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни приводят к бактериям или вирусам, попадающим в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Симптомы острых кишечных инфекций:

- слабость,

- повышение температуры,

- боль в животе,

- рвота и диарея.

Для профилактики таких инфекций необходимо мыть руки, посуду, продукты, отделять сырую пищу от готовой, а также тщательно готовить пищу и хранить при безопасной температуре, которая при отключении света является особой проблемой.

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В Украине будут проводить иммунизацию от смертельно опасной болезни, поражающей всех теплокровных животных и человека.

Характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально.

Рабочие группы будут вручную раскладывать приманки с вакциной с обязательным учетом всех опасных факторов. Приманка имеет вид небольших брикетов (размером из коробок спичек) с запахом мясокостной муки, внутри которых капсула с вакциной. Брикеты имеют специфический запах мясокостной муки, приманивающей животных на больших расстояниях, и безопасные для людей, животных и окружающей среды, вакцина стабильна в полевых условиях.

Людей просят не трогать найденные приманки с вакциной, их позже найдет лиса. Что это за болезнь и как от нее уберечься – читайте по ссылке.