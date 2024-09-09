В лесах Украины будут разбрасывать приманки для животных

С целью профилактики и уменьшения заболеваемости бешенством в дикой фауне на территории Днепропетровской области стартовала подготовка к проведению осенней кампании по пероральной иммунизации диких мясоядных животных. Ранее подобные мероприятия утвердили в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

Приманки от бешенства, фото из открытых источников

Напоминаем, бешенство – особо опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека. Характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально.

Кампания будет проводиться во исполнение пункта 8 Протокола заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины от 13.03.2024 №1 и в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий по профилактике основных инфекционных и паразитарных заболеваний животных на 2024 год.

Планируется охватить территорию площадью 13898,46 кв. км, на которой будет разложено 347461 приманка с вакциной.

Осенняя кампания пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства в области будет проводиться наземным распределением, а именно: рабочие группы будут вручную раскладывать приманки с вакциной с обязательным учетом всех опасных факторов.

Приманка имеет вид небольших брикетов (размером со спичечный коробок) с запахом мясокостной муки, внутри которых капсула с вакциной. Брикеты имеют специфический запах мясокостной муки, приманивающей животных на больших расстояниях, и безопасные для людей, животных и окружающей среды, вакцина стабильна в полевых условиях.

Людей просят не трогать найденные приманки с вакциной, их позже найдет лиса.

Напоминаем, пероральная иммунизация от бешенства – единственный действенный способ профилактической вакцинации диких животных против бешенства. Вакцина способствует созданию иммунитета и не вызывает заболевания бешенством у диких мясоядных животных, а также безопасна для других животных.