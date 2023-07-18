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В Укргидроэнерго назвали стоимость и сроки строительства новой Каховской ГЭС

Стали известны сроки и стоимость строительства разрушенной россиянами Каховской гидроэлектростанции.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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В Укргидроэнерго назвали стоимость и сроки строительства новой Каховской ГЭС

Каховская ГЭС перед подрывом русскими военными. Фото из открытых источников

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что стоимость строительства новой дамбы на Каховской ГЭС составляет около 1-1,2 млрд долларов. Срок восстановления гидроэлектростанции займет семь лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Укргидроэнерго.


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Игорь Сирота объясняет, что строительство гидроэлектростанций и других сооружений требует соответствующей проектной документации, экспертизы нового проекта, последовательность работ, графики изготовления и поставки оборудования и других ресурсов и материалов. Таким образом, срок восстановления Каховской ГЭС составляет около семи лет.

Однако генеральный директор "Укргидроэнерго" говорит, что в этих сроках отсутствуют демонтажные работы, а также обследование территории после деоккупации, поэтому восстановление гидроэлектростанции будет еще длиннее.

Также Игорь Сирота назвал ориентированную цену на восстановление Каховской ГЭС. Опираясь на мировые тренды, стоимость новой Каховской ГЭС по подсчетам "Укргидроэнерго" составит 1-1,2 млрд долларов.

Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Из-за деятельности россиян было разрушено 14 секций дамбы и сооружение машинного зала. Согласно подсчетам специального заседания ВР по экологическим вопросам ущерб для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС составляет более 15, млрд долларов. По факту взрыва также ведутся расследования по статье об экоциде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис Генпрокурора назвал количество экоцидов в Украине, за которыми стоит Россия.

Также "Комментарии" писали о расследовании NY Times, которое назвало виновных в подрыве Каховской ГЭС.



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Источник: https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/igor-sirota-pershe-pivrichchya-2023-roku-bulo-odnim-z-nayskladnishikh-periodiv
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