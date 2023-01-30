В Украину попали из Швеции ядовитые чашки

Представители Главного управления Госпродпотребслужбы Одесского региона сообщили об опасной посуде, которую привезли украинским потребителям из Швеции.

Ядовитые чашки из Швеции (фото из открытых источников)

Важно, что опасная для здоровья составляющая – лигноцеллюлоза была обнаружена в чашках для кофе Huskee Cups в январе этого года. Этот товар экспортировали из Швеции, компания-поставщик Espresso Gear, Billdal. Еще специалисты отмечают, что посуда поступила в адрес ООО "Бюро вин".

Также представители Госпродпотребслужбы дают рекомендации пересмотреть товары, которые имеются в реализации. Опасная посуда при обнаружении, должна сразу быть снята с продаж.

При этом, лигноцеллюлоза – растительная сухая биомасса. Производители нашли для нее применение, чтобы производить из нее биотопливо, в частности этанол. Упоминаемое вещество – побочный продукт лесного хозяйства, в частности, это отходы производства лесопильных заводов.

Huskee Cups — посуда для кофе, изготовленная из побочных продуктов, остающихся после обработки кофейных зерен. При производстве такой посуды несанкционированно используют лигноцеллюлозу, имеющую прочные кристаллические волокна целлюлозы, склеивающие все составляющие.

Почему посуда, содержащая лигноцеллюлозу, опасна для человеческого здоровья? Так, как при нагреве такая кофейная посуда выделяет опасный формальдегид. Частое употребление горячего кофе из таких чашек может привести к отравлению.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине обнаружили опасное печенье . В нашей стране обнаружено печенье, опасное для жизни, потому что в его составе есть вещество, которое может спровоцировать серьезные расстройства здоровья, даже паралич.

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