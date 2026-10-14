В Украине ограничивали использование воды в 14 областях: грозит ли украинцам дефицит питьевой воды

В Украине из-за маловодия в течение июня-октября 2026 г. ограничивали права водопользователей в бассейнах десяти рек. Мероприятия касались территорий 14 областей. Об этом Государственное агентство водных ресурсов Украины сообщило в ответе на запрос интернет-портала "Комментарии".

Реки Украины. Фото: из открытых источников

По информации ведомства, ограничения вводились в бассейнах Припяти, России, Сулы, Удая, Ворсклы, Днестра, Латорицы, Ужа, Западного Буга и Южного Буга. В список областей, которые касались эти мероприятия, вошли Житомирская, Ровенская, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Винницкая и Николаевская.

В Госводагентстве объяснили, что маловодие – это период, когда водность реки или другого водного объекта уменьшается настолько, что ухудшаются условия обеспечения потребностей в водных ресурсах. Основанием для введения ограничений стали оперативные данные Украинского гидрометеорологического центра.

Могут ли такие меры повлиять на доступ населения к воде? Согласно статье 45 Водного кодекса Украины, в случае маловодия права водопользователей могут ограничивать или изменять условия водопользования. В то же время, законодательство предусматривает четкий приоритет: обеспечение питьевых и бытовых потребностей людей.

Решения об ограничениях принимаются по определенной правительством процедуре, в частности, на основании информации компетентных органов о маловодии, низком уровне воды в водохранилищах и других угрожающих обстоятельствах.

В то же время, в предоставленном ответе Госводагентство не назвало конкретных населенных пунктов, где в ближайшие месяцы возможно ограничение питьевого водоснабжения, и не сообщило о введении таких ограничений для населения. Поэтому сам факт ограничения специального водопользования не означает автоматического прекращения подачи воды в дома.

Ситуация требует дальнейшего наблюдения, поскольку доступность водных ресурсов зависит от гидрологических условий и их динамики. В то же время, действующие правила предусматривают, что при необходимости ограничений питьевые и бытовые потребности населения должны оставаться первоочередными.

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