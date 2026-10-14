В Україні обмежували використання води у 14 областях: чи загрожує українцям дефіцит питної води

В Україні через маловоддя протягом червня-жовтня 2026 року обмежували права водокористувачів у басейнах десяти річок. Заходи стосувалися територій 14 областей. Про це Державне агентство водних ресурсів України повідомило у відповіді на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Річки України. Фото: із відкритих джерел

За інформацією відомства, обмеження запроваджували у басейнах Прип’яті, Росі, Сули, Удаю, Ворскли, Дністра, Латориці, Ужа, Західного Бугу та Південного Бугу. До переліку областей, яких стосувалися ці заходи, увійшли Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Вінницька та Миколаївська.

У Держводагентстві пояснили, що маловоддя – це період, коли водність річки або іншого водного об’єкта зменшується настільки, що погіршуються умови забезпечення потреб у водних ресурсах. Підставою для запровадження обмежень стали оперативні дані Українського гідрометеорологічного центру.

Чи можуть такі заходи вплинути на доступ населення до води? Відповідно до статті 45 Водного кодексу України, у разі маловоддя права водокористувачів можуть обмежувати або змінювати умови водокористування. Водночас законодавство передбачає чіткий пріоритет: забезпечення питних і побутових потреб людей.

Рішення про обмеження ухвалюють за визначеною урядом процедурою, зокрема на підставі інформації компетентних органів про маловоддя, низький рівень води у водосховищах та інші загрозливі обставини.

Водночас у наданій відповіді Держводагентство не назвало конкретних населених пунктів, де найближчими місяцями можливе обмеження питного водопостачання, і не повідомило про запровадження таких обмежень для населення. Тому сам факт обмеження спеціального водокористування не означає автоматичного припинення подачі води до осель.

Ситуація вимагає подальшого спостереження, адже доступність водних ресурсів залежить від гідрологічних умов та їхньої динаміки. Водночас чинні правила передбачають, що за необхідності обмежень питні й побутові потреби населення мають залишатися першочерговими.

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