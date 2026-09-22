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Мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів

Сміттєвий рекорд в Умані: після Рош га-Шана з мікрорайону паломництва планують вивезти 382 тонни відходів

22 вересня 2026, 18:14
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Недилько Ксения

Комунальні служби міста Умань оговтуються від безпрецедентного навантаження на логістичну систему та спецтехніку через стрімке збільшення кількості твердих побутових відходів у зоні перебування паломників-хасидів. Офіційні статистичні звіти та фінансові показники, які відображають динаміку засмічення міських кварталів після завершення релігійних урочистостей, стали відомі завдяки відповіді мерії на журналістський запит порталу "Коментарі".

Мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з наданою міськрадою таблицею, обсяг зібраних і вивезених відходів безпосередньо з мікрорайону паломництва демонструє стабільне щорічне зростання, починаючи з періоду пандемії:

  • 2020 рік — 18 тонн (обсяг незначний через коронавірусні обмеження);
  • 2021 рік — 155 тонн;
  • 2022 рік — 218 тонн;
  • 2023 рік — 351 тонна;
  • 2024 рік — 368 тонн;
  • 2025 рік — 377 тонн;
  • 2026 рік — 382 тонни (прогнозований показник).

Профільне відомство офіційно визнало поточний рік найбільш критичним за рівнем накопичення побутового непотребу в місті.

Мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів - фото 2

Мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів - фото 2


"Щодо року з найбільшим (рекордним) обсягом утворення та вивезення сміття: 2026 рік, — констатують у Виконавчому комітеті Уманської міської ради, аналізуючи багаторічні гідро-екологічні та логістичні спостереження. Оцінюючи фінансовий бік ліквідації екологічних наслідків масового заїзду гостей, представники міської влади додали: — Що стосується суми коштів, залучених або витрачених на ліквідацію наслідків, додаткове очищення вулиць та утилізацію відходів у 2025 та 2026 роках: у 2025 році на зазначені цілі з бюджету Уманської міської територіальної громади було спрямовано та сплачено 1 360 549,80 грн".

При цьому точні витрати на прибирання аналогічних завалів за поточний осінній сезон наразі залишаються невідомими. Розрахунки з підрядниками та комунальними підприємствами триватимуть ще певний час.

"Стосовно 2026 року, то наразі інформація відсутня, — резюмував перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, який виступив підписантом офіційного документа. Посадовець підкреслив, що фінальні підсумки підіб'ють пізніше: — Це пов'язано з тим, що фінансові розрахунки та виплати в загальному обсязі ще не завершені".

Незважаючи на колосальні фінансові витрати з боку міського бюджету та значне екологічне навантаження, комунальні підприємства запевняють, що тримають ситуацію в Умані під контролем, а посилений режим прибирання та дезінфекції вулиць триватиме до повного приведення мікрорайону паломництва до належного санітарного стану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Умані під час кількаденного перебування паломників-хасидів сталася сутичка між іноземцями та місцевими жителями. Як повідомляють черкаські пабліки, у мережі поширили відеозапис, на якому зафіксовано інцидент.



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