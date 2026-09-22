Мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів

Комунальні служби міста Умань оговтуються від безпрецедентного навантаження на логістичну систему та спецтехніку через стрімке збільшення кількості твердих побутових відходів у зоні перебування паломників-хасидів. Офіційні статистичні звіти та фінансові показники, які відображають динаміку засмічення міських кварталів після завершення релігійних урочистостей, стали відомі завдяки відповіді мерії на журналістський запит порталу "Коментарі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з наданою міськрадою таблицею, обсяг зібраних і вивезених відходів безпосередньо з мікрорайону паломництва демонструє стабільне щорічне зростання, починаючи з періоду пандемії:

2020 рік — 18 тонн (обсяг незначний через коронавірусні обмеження) ;

— 18 тонн ; 2021 рік — 155 тонн;

— 155 тонн; 2022 рік — 218 тонн;

— 218 тонн; 2023 рік — 351 тонна;

— 351 тонна; 2024 рік — 368 тонн;

— 368 тонн; 2025 рік — 377 тонн;

— 377 тонн; 2026 рік — 382 тонни (прогнозований показник).

Профільне відомство офіційно визнало поточний рік найбільш критичним за рівнем накопичення побутового непотребу в місті.





"Щодо року з найбільшим (рекордним) обсягом утворення та вивезення сміття: 2026 рік, — констатують у Виконавчому комітеті Уманської міської ради, аналізуючи багаторічні гідро-екологічні та логістичні спостереження. Оцінюючи фінансовий бік ліквідації екологічних наслідків масового заїзду гостей, представники міської влади додали: — Що стосується суми коштів, залучених або витрачених на ліквідацію наслідків, додаткове очищення вулиць та утилізацію відходів у 2025 та 2026 роках: у 2025 році на зазначені цілі з бюджету Уманської міської територіальної громади було спрямовано та сплачено 1 360 549,80 грн".

При цьому точні витрати на прибирання аналогічних завалів за поточний осінній сезон наразі залишаються невідомими. Розрахунки з підрядниками та комунальними підприємствами триватимуть ще певний час.

"Стосовно 2026 року, то наразі інформація відсутня, — резюмував перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, який виступив підписантом офіційного документа. Посадовець підкреслив, що фінальні підсумки підіб'ють пізніше: — Це пов'язано з тим, що фінансові розрахунки та виплати в загальному обсязі ще не завершені".

Незважаючи на колосальні фінансові витрати з боку міського бюджету та значне екологічне навантаження, комунальні підприємства запевняють, що тримають ситуацію в Умані під контролем, а посилений режим прибирання та дезінфекції вулиць триватиме до повного приведення мікрорайону паломництва до належного санітарного стану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Умані під час кількаденного перебування паломників-хасидів сталася сутичка між іноземцями та місцевими жителями. Як повідомляють черкаські пабліки, у мережі поширили відеозапис, на якому зафіксовано інцидент.