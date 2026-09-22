Мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів

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Недилько Ксения
Комунальні служби міста Умань оговтуються від безпрецедентного навантаження на логістичну систему та спецтехніку через стрімке збільшення кількості твердих побутових відходів у зоні перебування паломників-хасидів. Офіційні статистичні звіти та фінансові показники, які відображають динаміку засмічення міських кварталів після завершення релігійних урочистостей, стали відомі завдяки відповіді мерії на журналістський запит порталу "Коментарі".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Згідно з наданою міськрадою таблицею, обсяг зібраних і вивезених відходів безпосередньо з мікрорайону паломництва демонструє стабільне щорічне зростання, починаючи з періоду пандемії:
Профільне відомство офіційно визнало поточний рік найбільш критичним за рівнем накопичення побутового непотребу в місті.
При цьому точні витрати на прибирання аналогічних завалів за поточний осінній сезон наразі залишаються невідомими. Розрахунки з підрядниками та комунальними підприємствами триватимуть ще певний час.
Незважаючи на колосальні фінансові витрати з боку міського бюджету та значне екологічне навантаження, комунальні підприємства запевняють, що тримають ситуацію в Умані під контролем, а посилений режим прибирання та дезінфекції вулиць триватиме до повного приведення мікрорайону паломництва до належного санітарного стану.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Умані під час кількаденного перебування паломників-хасидів сталася сутичка між іноземцями та місцевими жителями. Як повідомляють черкаські пабліки, у мережі поширили відеозапис, на якому зафіксовано інцидент.