В Таиланде пропал опасный радиоактивный контейнер: поиски продолжаются

С угольной электростанции в провинции Прачинбури, Таиланд, исчез цилиндр с радиоактивным материалом. Местные власти подозревают, что его украли и продали в антикварный магазин. Цилиндр может представлять опасность для здоровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Nation.

В Таиланде исчез контейнер с изотопами Цезия. Фото из открытых источников

Стальной контейнер цил индрической формы содержит радиоактивный изотоп Цезий-137. Исчезновение радиоактивного объекта было обнаружено на прошлой неделе во время плановой проверки электростанции. Поиски цилиндра начались с 11 марта, но пока не дали результатов. Испытания на радиоактивность показали, что контейнер не находится в пределах электростанции. Руководство электростанции считает, что объект скрылся 23 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Цилиндр имеет длину 30 см, диаметр 13 см и вес 25 кг. Его использовали для измерения давления пара, а также для обнаружения трещин и других дефектов в трубах.

"Мы просим людей в этом районе помочь найти его. Радиоактивный материал был запечатан и защищен, но если кто-то откроет его и подвергнется воздействию вещества, это может повлечь за собой сыпь и ожоги", — сказал губернатор Прачинбури Наронг Накорнджинда.

Власти подозревают, что контейнер украли и собираются продать в антикварных магазинах. Службы должны искать в этих местах, а также создать план оказания помощи при открытии контейнера. Власти предлагают 50 тыс. бат (около 50 тыс. грн) тем, кто предоставит информацию, которая приведет к нахождению цилиндра с радиоактивным материалом.





Подобная ситуация в этом году произошла в Австралии, где после недели поисков была найдена капсула с радиоактивным Цезием-137. Ее размеры составляли всего 6 на 8 мм.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что ученые изучили чернобыльских собак.

Также "Комментарии" сообщали о Китае резко критикует США за передачу атомных подлодок.