В Кении засуха убила более 200 слонов, 500 антилоп и сотни других животных

Министр туризма Кении Пенина Малонза сообщила, что в период с февраля по октябрь погибли 205 слонов и еще большое количество других животных из-за засухи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Слон и антилопы. Фото из открытых источников

По свидетельствам Пенины Малонзы Восточная Африка переживает наибольшую засуху за последние 40 лет. Министр туризма заявила, что засуха становится меньше. В Кении начали выпадать дожди, но, несмотря на это, их количество меньше среднегодовых показателей для этого периода. Таким образом, угроза в регионе остается высокой.

"Засуха привела к гибели диких животных... из-за истощения продовольственных ресурсов, а также нехватки воды", — сказала на пресс-конференции Малонза.

Малонза утверждает, что в Кении от засухи пострадало не менее 14 видов животных. По ее данным, за десять месяцев аномальной засухи в стране погибли 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебра, 51 буйвол и 12 жирафов. Кроме того, было зафиксировано 49 смертей зебр Греви, находящихся на грани полного вымирания.

Часть из погибших животных находилась в национальных парках страны, являющихся одним из крупнейших туристических центров Кении.

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