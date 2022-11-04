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В Кении засуха убила более 200 слонов, 500 антилоп и сотни других животных

Из-за аномальных условий в Кении погибло большое количество диких животных.

сегодня, 14:20
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Автор:

Slava Kot

Министр туризма Кении Пенина Малонза сообщила, что в период с февраля по октябрь погибли 205 слонов и еще большое количество других животных из-за засухи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Кении засуха убила более 200 слонов, 500 антилоп и сотни других животных

Слон и антилопы. Фото из открытых источников

По свидетельствам Пенины Малонзы Восточная Африка переживает наибольшую засуху за последние 40 лет. Министр туризма заявила, что засуха становится меньше. В Кении начали выпадать дожди, но, несмотря на это, их количество меньше среднегодовых показателей для этого периода. Таким образом, угроза в регионе остается высокой.

"Засуха привела к гибели диких животных... из-за истощения продовольственных ресурсов, а также нехватки воды", — сказала на пресс-конференции Малонза.

Малонза утверждает, что в Кении от засухи пострадало не менее 14 видов животных. По ее данным, за десять месяцев аномальной засухи в стране погибли 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебра, 51 буйвол и 12 жирафов. Кроме того, было зафиксировано 49 смертей зебр Греви, находящихся на грани полного вымирания.

Часть из погибших животных находилась в национальных парках страны, являющихся одним из крупнейших туристических центров Кении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти странах, в которых лучше пережить глобальные изменения климата. На первом месте в рейтинге британских ученых оказалась Новая Зеландия.

Также "Комментарии" писали о сыне президента Уганды, предложившем более 100 коров за итальянского лидера Джорджа Мэлони. Кроме того, Мухузи Кайнеругаба пригрозил Италии нападением на Рим, если Мэлони не согласится на его предложение. За это президент Уганды уволил своего сына по управлению войсками страны.



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Источник: https://www.reuters.com/business/cop/drought-has-killed-205-kenyan-elephants-10-months-minister-says-2022-11-04/
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