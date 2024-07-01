В Дании ввели "налог на пукание" коров, чтобы бороться с глобальным потеплением

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Slava Kot
Дания приняла новый закон, предусматривающий введение нового налога на коров, овец и свиней, выделяющих в процессе жизнедеятельности большое количество парниковых газов, в том числе из-за пукания. Это первая страна, принявшая подобный закон для борьбы с изменением климата.
В Дании будут собирать налог за "пукание" коров. Фото из открытых источников
Как рассказал министр налогов Дании Еппе Бруус, целью закона является сокращение выбросов парниковых газов на 70% и уменьшить влияние на глобальное потепление. Сам закон о "налоге на пукание" коров и других фермерских животных вступит в силу в 2030 году.
Согласно новому закону, датский фермер будет облагаться налогом в размере 300 крон (1750 гривен) за тонну углекислого газа, который выбрасывает их скот. Кроме того, уже в 2035 году эта цена вырастет до 750 крон (4400 гривен).
На фермах в Дании находится примерно 1,5 млн коров, каждая из которых производит такое количество газа, которое равное 6 тоннам углекислого газа по влиянию на окружающую среду ежегодно.
Согласно данным программы ООН по окружающей среде, на скот приходится около 32% антропогенных выбросов метана. Большинство газов образуется из-за того, как скот переваривает пищу перед тем, как высвободить ее через отрыжку, выпукивание и навоз.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бразилии на аукционе была продана самая дорогая корова в мире. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к повышению налогов.
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я
сегодня, 16:12
чому вже відразу не на кожен подих і чому тільки корів - як неефективно ?! а ще, відкрив очі- заплатив! побачив чисте небо -заплатив більше, побачив окремо зелень, сніг тощо -ти багата людина, або ти тварина, з тварин грошей не беруть, тільки з їх господарів. а ще можна податок на гендерність ввести . ненавидиш владу платиш більше, любиш - навпаки. людина більше цінність, як засіб виробництва, а не як жива істота. А живі істоти - лише маса, а душа непотріб- так культиває суспільство своїх нащадків, які продовжують діло. лякають деякі дебіли ядерною зброєю, ха-ха, люди набагато гірше зло!
Перехожий
сегодня, 15:44
А який зв'язок між податком і станом навколишнього середовища?