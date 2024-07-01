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В Дании ввели "налог на пукание" коров, чтобы бороться с глобальным потеплением

Фермеры в Дании будут платить новый налог, чтобы снизить влияние парниковых газов на глобальное потепление.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Дания приняла новый закон, предусматривающий введение нового налога на коров, овец и свиней, выделяющих в процессе жизнедеятельности большое количество парниковых газов, в том числе из-за пукания. Это первая страна, принявшая подобный закон для борьбы с изменением климата.

В Дании ввели "налог на пукание" коров, чтобы бороться с глобальным потеплением

В Дании будут собирать налог за "пукание" коров. Фото из открытых источников

Как рассказал министр налогов Дании Еппе Бруус, целью закона является сокращение выбросов парниковых газов на 70% и уменьшить влияние на глобальное потепление. Сам закон о "налоге на пукание" коров и других фермерских животных вступит в силу в 2030 году.

"Мы сделаем большой шаг поближе к тому, чтобы стать климатически нейтральными в 2045 году. Дания будет первой страной в мире, которая введет настоящий налог на CO2 для сельского хозяйства", — сказал Бруус.

Согласно новому закону, датский фермер будет облагаться налогом в размере 300 крон (1750 гривен) за тонну углекислого газа, который выбрасывает их скот. Кроме того, уже в 2035 году эта цена вырастет до 750 крон (4400 гривен).

На фермах в Дании находится примерно 1,5 млн коров, каждая из которых производит такое количество газа, которое равное 6 тоннам углекислого газа по влиянию на окружающую среду ежегодно.

Согласно данным программы ООН по окружающей среде, на скот приходится около 32% антропогенных выбросов метана. Большинство газов образуется из-за того, как скот переваривает пищу перед тем, как высвободить ее через отрыжку, выпукивание и навоз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бразилии на аукционе была продана самая дорогая корова в мире. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к повышению налогов.



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Источник: https://www.npr.org/2024/06/27/nx-s1-5021147/denmark-carbon-tax-cows-pigs-farms-worlds-first
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Обсуждения

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я

сегодня, 16:12

чому вже відразу не на кожен подих і чому тільки корів - як неефективно ?! а ще, відкрив очі- заплатив! побачив чисте небо -заплатив більше, побачив окремо зелень, сніг тощо -ти багата людина, або ти тварина, з тварин грошей не беруть, тільки з їх господарів. а ще можна податок на гендерність ввести . ненавидиш владу платиш більше, любиш - навпаки. людина більше цінність, як засіб виробництва, а не як жива істота. А живі істоти - лише маса, а душа непотріб- так культиває суспільство своїх нащадків, які продовжують діло. лякають деякі дебіли ядерною зброєю, ха-ха, люди набагато гірше зло!

Перехожий

сегодня, 15:44

А який зв'язок між податком і станом навколишнього середовища?


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