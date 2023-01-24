В Антарктиде откололся огромный айсберг. Его площадь в два раза больше Киева

Во время прилива в Антарктиде откололся айсберг площадью около 1550 километров. Два года назад в этом регионе откололся гигантский айсберг такого же размера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

В Антакртиде откололся огромный айсберг. Фото из открытых источников

В Антарктиде от материка откололся гигантский айсберг, который в два раза больше площади Киева. Это произошло поздно вечером в воскресенье во время прилива, а об инциденте сообщили исследователи из Британской антарктической службы уже на следующий день. Откол произошел примерно в 20 км от места расположения британской исследовательской базы Галлей, где находится 21 сотрудник. Им ничего не угрожает, и они будут продолжать работу. Британская база состоит из специальных передвижных модулей, позволяющих ее перемещать от края ледника. В 2017 году база Галлей была перенесена на 23 км для безопасности ученых.

Это не первый раз в этом регионе откалывается большой айсберг. Два года назад от ледникового шельфа Brunt Ice откололся айсберг подобного размера. Британцы утверждают, что откол айсберга предполагался, ведь учёные постоянно следят за трещинами в леднике. Исследователи обнаружили трещину Chasm One, которая активно начала расти в последние 10 лет, что в этом году привело к полному отделению глыбы льда площадью в 1550 квадратных километров.





Образование айсбергов является естественным процессом, но может значительно ускорить глобальное потепление. Ученые говорят, что скорость таяния и откол айсбергов, которые наблюдаются в Антарктиде в последние годы, больше, чем когда-либо ранее.

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