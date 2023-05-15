Умер самый старый лев в мире: к его смерти причастен человек

Дикий лев-самец Лункито считается одним из старейших в мире. Однако недавно он был убит в Кении местными пастухами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Lion Guardians.

В Кении убили старейшего льва. Фото из открытых источников

Первыми о смерти льва сообщила природоохранная организация Lion Guardians.

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"С тяжелым сердцем делимся новостью о гибели Лункито, старейшего льва в нашей экосистеме и, возможно, в Африке. Он был символом силы и сосуществования. Мы в Lion Guardians чувствуем честь быть свидетелями его жизни", — сообщила о смерти Лункито природоохранная организация.

К моменту смерти льва, по имени Лункито было 19 лет. Lion Guardians указали, что это большой прогресс, ведь раньше львы практически не достигали отметки в 10 лет. Лев был убит владельцем фермы для скота, куда он пришел посреди ночи в поисках добычи.

Организация объясняет, что резкий рост спроса на энергию и материалы за последние 50 лет привел к тому, что люди и львы борются за пространство и ресурсы. Львы живут на большой территории, где ищут свою пищу и охотятся, однако иногда животные выходят за пределы природоохранных территорий, когда их источник питания сокращается. Тогда лев может представлять опасность для местного населения и охотиться на скот.

Кения переживает сильнейшую засуху за четыре десятилетия. Организация говорит, что длительная засуха обычно отмечается ростом конфликта между людьми и животными, включая львов, поскольку охота на диких животных становится сложнее, а владельцы скота защищают свое хозяйство.



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