Украине грозит дефицит пресной воды: далеко ли мы от экологической катастрофы

Украина может столкнуться с дефицитом пресной воды по нескольким причинам, включая неконтролируемую застройку вдоль берегов Днепра и боевые действия. Об этом рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный охранник Украины Владимир Борейко во время чата на Главреде.

Дефицит пресной воды (фото из открытых источников)

Борейко отметил, что обеспечение Украины пресной водой очень серьезная проблема. Он критикует метод так называемого очищения рек с помощью грейдеров, якобы чистящих дно реки, поскольку это не устраняет истинные причины загрязнения.

"Причина в том, что практически везде берега рек распаханы от уреза воды. Если там нет травы и деревьев, распаханная земля попадает в реку, оседает ко дну, и река превращается в болото," – объяснил эколог.

Также Борейко подчеркнул, что в Украине отсутствует жесткая государственная политика по рекам, что приводит к массовой застройке берегов Днепра дачами.

Другой важной проблемой является вырубка лесов. Борейко подчеркнул, что после прекращения деятельности Экологической инспекции бизнес имеет больше возможностей наносить вред природе, поскольку отсутствует надлежащий контроль за деятельностью лесхозов.

Кроме того, Россия наносит значительный ущерб водным ресурсам Украины, что также влияет на ситуацию с пресной водой.

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