Ученые выяснили, что огромная крыса Вангуну действительно существует: первые фото редкого животного

Ученым впервые удалось предоставить фотоподтверждения существования гигантских крыс Вангуну с Соломоновых островов в южной части Тихого океана. Этот вид был замечен лишь несколько лет назад и практически не изучен, однако это могут быть последние фото животных.



Ученые впервые сфотографировали редкий вид крыс Вангуну. Фото из открытых источников

Ученые использовали фотоловушки на одном из отдаленных Соломоновых островов Вангуну, чтобы впервые сфотографировать один из самых редких и наименее изученных видов животных в мире. Грызун получил научное название Uromys vika, однако в обиходе его называют гигантской крысой Вангуну в честь острова на котором он проживает. Коренные жители неоднократно заявляли о существовании Вангуну и его невероятной силе, способной разбивать даже кокосы. Однако ученые практически не имели доказательств существования животных.

Для фотографий группа ученых пообщалась с местными жителями, которые имеют глубокие знания о гигантской крысе и поставили фотоловушки в соответствующих местах. Всего ученым удалось сделать 95 фотографий четырех разных особей.

"С помощью фотоловушек и руководствуясь этими знаниями, мы хотели сделать фотографии Uromys vika в последнем большом квадрате древнего леса Вангуна", — отмечают ученые из Мельбурнского университета.





Фотографии большой крысы Вангуну ( Uromys vika) на Соломоновых островах, попавшей в фотоловушки ученых

Единственный документированный экземпляр Вангуну к этому времени был зафиксирован в 2015 году, когда при вырубке деревьев животное упало и погибло. Именно из-за вырубки тропических лесов на Соломоновых островах крысы Вангуну могут оказаться на грани исчезновения.

Древние леса на Соломоновых островах являются последним подходящим местом для крыс Вангуну. Несмотря на протесты коренных жителей, в 2022 году правительство Соломоновых островов открыло эту территорию для лесозаготовки. Однако ученые надеются, что доказательства существования редких крыс Вангуну позволит защитить места обитания животных, а также коренных народов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданном вторжении в США — Америке грозят суперсвиньи из Канады.

Также "Комментарии" писали, что в нацпарке США обнаружили оленя с "болезнью зомби".