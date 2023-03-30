Ученые создали из мяса мамонта гигантскую фрикадельку: однако пока ее нельзя есть

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Slava Kot
В музее Амстердама показали гигантскую фрикадельку из мяса вымершего мамонта. Ее смогли создать с помощью культивированного мяса с использованием ДНК вымершего животного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Гигантская фрикаделька с мясом мамонта. Фото из открытых источников
Фрикадельки создал австралийский изготовитель культивированного мяса Vow. Компания уверяет, что это не первоапрельская шутка, а ее основная миссия – заставить людей есть искусственно созданное мясо, являющееся экологической альтернативой природному продукту. Культивированное мясо использует гораздо меньше земли и воды, чем скот и не выделяет метана.
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Ноксмит объясняет, что мамонта избрали на эту роль, ведь животное вымерло из-за изменения климата. Гигантская фрикаделька была создана из овечьих клеток, к которым добавили ген мамонта.
Фрикаделька была сделана из овечьих клеток, в которых был вставлен уникальный ген мамонта под названием миоглобин. В компании заявляют, что при изготовлении фрикадельки ни одно животное не пострадало. В Vow объяснили, что фрикадельку пока нельзя есть, ведь неизвестны последствия влияния нового продукта на организм.
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