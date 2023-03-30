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Ученые создали из мяса мамонта гигантскую фрикадельку: однако пока ее нельзя есть

Ученые повторили, что в фильме "Парк Юрского периода". Взяли часть генов вымершего животного, дополнили генами живого и культивировали мясо.

сегодня, 16:50
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Автор:

Slava Kot

В музее Амстердама показали гигантскую фрикадельку из мяса вымершего мамонта. Ее смогли создать с помощью культивированного мяса с использованием ДНК вымершего животного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Ученые создали из мяса мамонта гигантскую фрикадельку: однако пока ее нельзя есть

Гигантская фрикаделька с мясом мамонта. Фото из открытых источников

Фрикадельки создал австралийский изготовитель культивированного мяса Vow. Компания уверяет, что это не первоапрельская шутка, а ее основная миссия – заставить людей есть искусственно созданное мясо, являющееся экологической альтернативой природному продукту. Культивированное мясо использует гораздо меньше земли и воды, чем скот и не выделяет метана.


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"Мы хотели создать что-то абсолютно отличающееся от всего, что вы можете попробовать сейчас", — говорит основатель Vow Тим Ноксмит.

Ноксмит объясняет, что мамонта избрали на эту роль, ведь животное вымерло из-за изменения климата. Гигантская фрикаделька была создана из овечьих клеток, к которым добавили ген мамонта.

"Так же как в фильме "Парк Юрского периода", – объясняет главный научный директор Vow Джеймс Райалл.

Фрикаделька была сделана из овечьих клеток, в которых был вставлен уникальный ген мамонта под названием миоглобин. В компании заявляют, что при изготовлении фрикадельки ни одно животное не пострадало. В Vow объяснили, что фрикадельку пока нельзя есть, ведь неизвестны последствия влияния нового продукта на организм.

"Мы не видели этого белка тысячи лет и понятия не имеем, как отреагирует иммунная система, когда мы это съедим. Это значит, что мы хотим подвергнуть его тщательным испытаниям, то, что мы сделали бы с любым продуктом , который мы выводим на рынок", – говорит Ноуксмит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде пропал опасный радиоактивный контейнер: поиски продолжаются.

Также "Комментарии" писали о том, что айсберг размером в два Киева откололся от ледника в Антарктиде.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/giant-meatball-extinct-mammoth-unveiled-netherlands-2023-03-28/
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