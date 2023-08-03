Ученые нашли вид животных, который может стать самым тяжелым в истории Земли

Ученые в последнем номере научного журнала Nature описали скелет доисторического кита, который может стать самым тяжелым животным, когда-либо жившим на планете.



Perucetus colossus

Ученым трудно оценить вес доисторического животного, исходя только из его скелета. На сегодняшний день известно, что самым тяжелым животным в истории Земли является синий кит (Balaenoptera musculus). Однако огромные кости позвонков и другие окаменелости, обнаруженные в Перу более 10 лет назад, могут переписать учебники.

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Вид доисторических гигантских китов получил название Perucetus colossus (Перуситус Колесус), что означает колоссальный перуанский кит. Окаменелости датированы 38 миллионами лет. Длина тела особи составляла около 20 м.

"Основной особенностью этого животного является его рекордный вес, свидетельствующий о том, что эволюция может создать организмы с характеристиками, которые выходят за пределы нашего воображения", — сказал палеонтолог и автор исследования Джованни Биануччи.

Согласно расчетам ученых минимальный вес Perucetus colossus 85 тонн, однако максимальные размеры составляют до 340 тонн, что значительно превышает синий кит, вес которого описывают в пределах 100-150 тонн, хотя самый известный кит весил 190 тонн. Однако Синий кит остается самым большим животным на планете, ведь длина некоторых особей достигает 33 метров. Если считать сухопутных животных, то самым тяжелым считается Аргентинозавр, живший 95 млн назад. Его вес оценивается в 76 тонн.

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