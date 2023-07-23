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Ученые NASA предупреждают человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру

Ученые из NASA считают, что 2023 год, который является одним из самых жарких лет, окажется одним из самых прохладных по сравнению со следующими годами.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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По словам главного климатолога NASA Гэвина Шмидта, июль может стать самым жарким месяцем за всю историю температурных наблюдений. А его коллега Питер Калмус предупреждает, что 2023 уже побил температурные рекорды, несмотря на это, вероятно, он станет самым холодным по сравнению со следующими годами.

Ученые NASA предупреждают человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру

Ученые NASA предупреждают человечество о глобальных изменениях из-за климата. Фото из открытых источников

В этом году было побито несколько исторических температурных рекордов, в частности, это касается Китая, где температура достигла более 52 градусов по Цельсию.


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"Мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всем мире – волны жары, которые мы видим в США, Европе и Китае, показывают новые рекордные показатели", – заявил главный климатолог NASA Гэвин Шмидт.

По словам ученого, температура в мире будет продолжать расти и бить температурные рекорды. Шмидт указывает, что это отчасти связано с эффектом Эль-Ниньо, однако главную роль в нагреве планеты играет человек, продолжающий выбрасывать парниковые газы в атмосферу. Шмидт предупреждает, что 2024 год будет еще теплее.

Подобную позицию высказывает другой ученый из NASA Питер Калмус.

"Большинство людей до сих пор не знают, в какой опасности они находятся. Это будет самое холодное лето в вашей жизни. Единственный выход из этого теплового кошмара – как можно быстрее прекратить использование ископаемого топлива", – написал Питер Калмус в Twitter.

Калмус объясняет, что некоторые региональные и годовые колебания будут существовать, однако усредненные тенденции показывают, что, несмотря на рекордные температуры, лето 2023 года может быть самым холодным за многие последующие годы.

Согласно информации Национального агентства океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в глобальном масштабе июнь 2023 года был самым теплым за 174-летнюю историю регулярных температурных наблюдений. Кроме того, в июле Европа, Азия и Америка столкнулись с волной чрезвычайной жары, которая угрожает людям и вызывает засухи и лесные пожары.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВОЗ предупреждает мир о новой пандемии, которой способствуют волны жары.

Также "Комментарии" писали о жителях Египта, что часто живут при высоких температурах, поэтому нашли метод, который помогает спастись от жары во время сна.



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Источник: https://twitter.com/ClimateHuman
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