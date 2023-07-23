Ученые NASA предупреждают человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру

По словам главного климатолога NASA Гэвина Шмидта, июль может стать самым жарким месяцем за всю историю температурных наблюдений. А его коллега Питер Калмус предупреждает, что 2023 уже побил температурные рекорды, несмотря на это, вероятно, он станет самым холодным по сравнению со следующими годами.

Ученые NASA предупреждают человечество о глобальных изменениях из-за климата. Фото из открытых источников

В этом году было побито несколько исторических температурных рекордов, в частности, это касается Китая, где температура достигла более 52 градусов по Цельсию.

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"Мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всем мире – волны жары, которые мы видим в США, Европе и Китае, показывают новые рекордные показатели", – заявил главный климатолог NASA Гэвин Шмидт.

По словам ученого, температура в мире будет продолжать расти и бить температурные рекорды. Шмидт указывает, что это отчасти связано с эффектом Эль-Ниньо, однако главную роль в нагреве планеты играет человек, продолжающий выбрасывать парниковые газы в атмосферу. Шмидт предупреждает, что 2024 год будет еще теплее.

Подобную позицию высказывает другой ученый из NASA Питер Калмус.

"Большинство людей до сих пор не знают, в какой опасности они находятся. Это будет самое холодное лето в вашей жизни. Единственный выход из этого теплового кошмара – как можно быстрее прекратить использование ископаемого топлива", – написал Питер Калмус в Twitter .

Калмус объясняет, что некоторые региональные и годовые колебания будут существовать, однако усредненные тенденции показывают, что, несмотря на рекордные температуры, лето 2023 года может быть самым холодным за многие последующие годы.

Согласно информации Национального агентства океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в глобальном масштабе июнь 2023 года был самым теплым за 174-летнюю историю регулярных температурных наблюдений. Кроме того, в июле Европа, Азия и Америка столкнулись с волной чрезвычайной жары, которая угрожает людям и вызывает засухи и лесные пожары.

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