У пингвинов впервые обнаружили опасную болезнь: сотни погибших

Специалисты из Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR) впервые обнаружили смертельный вид птичьего гриппа у пингвинов Дженту, также известных под названием пингвин-шкипер. Ученые обеспокоены, ведь вирус может распространиться среди огромных колоний пингвинов в Антарктиде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Пингвин-шкипер. Фото из открытых источников

Ученые впервые обнаружили 35 мертвых пингвинов 19 января на Фолклендских островах в Южной Атлантике. После взятых проб выяснилось, что они были заражены вирусом птичьего гриппа H5N1. Впоследствии оказалось, что количество погибших пигнгвинов увеличилось до нескольких сотен.

"Более 200 птенцов погибли вместе с горсткой взрослых особей", — сообщила пресс-секретарь правительства Салли Хитман 30 января.

По словам ученых, хотя пингвины Дженту редко покидают Фолклендские острова и направляются в Антарктиду, однако они могут передать вирус другим пингвинам, которые являются странствующими видами. Кроме того, пингвины собираются в плотные колонии по несколько тысяч особей в Антарктиде и других близлежащих островах, что создает опасность взрывного распространения вируса.

Однако ученые обеспокоены не только пингвинами, но и другими животными для которых птичий вирус также опасен, в частности это морские слоны и морские котики.

"Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку в Южной Джорджии проживает 95% мировой популяции антарктических морских котиков. Если эта популяция сократится, то вид окажется в критической ситуации", — рассказала представительница SCAR Меган Дьюар.

Южная Джорджия – это крупный субантарктический остров в южной Атлантике, самый большой в одноименном архипелаге.

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